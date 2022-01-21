超级富豪马斯克开发脑植晶片向人体试验迈进

（早报讯）全球超级富豪马斯克（Elon Musk）除了叱咤电动汽车领域，甚至通过属下的SpaceX探索外太空之外，较鲜为人知的是，马斯克也像电影《复仇者联盟》（The Avengers）一样，正在开发脑植晶片的尖端科技，而且现在还正在向人体试验迈进。

负责这项试验的是马克斯的Neuralink。根据Neuralink官方网站资料，该公司正在聘请临床试验主任（Clinical Trial Director）和临床试验协调员（Clinical Trial Coordinator）。这举动显示该公司离将晶片植入人类大脑的长期目标正已经越来越近了。

根据该网站的招聘文告，临床试验主任将与一些最具创新精神的医生和顶级工程师密切合作，并与Neuralink的首批临床试验参与者一起工作。这个职位的年报酬是40万美元，外加股权。

上个月（2021年12月），马斯克也告诉《华尔街日报》说，Neuralink希望在今年内将其设备植入人类大脑。然而，他过去也曾做过类似的讲话，但事实证明马斯克过于乐观。在2019年，当时他就在一次演讲中表示，公司将在次年将晶片植进人类头骨，但是这个“希望”却没有落实。

Neuralink是一家开发植入式脑的晶片的神经技术公司，由马斯克（Elon Musk）等人创立。该公司的总部位于美国旧金山，于2016年成立并于2017年3月首次公开。

Neuralink在公司官方网站称，Neuralink是一支由才华横溢的人才组成的团队。他们正在创造大脑晶片等项目，制造可以帮助瘫痪患者的设备，并发明可以扩展人类能力的新技术。