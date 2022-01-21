挪威电信欲出售缅甸业务 消息指军方让一公司入股

（早报讯）三名知情者向路透社透露，缅甸军方决定让黎巴嫩的M1集团与一家缅甸公司合作接手挪威电信公司（Telenor）在缅甸的业务。

挪威电信是缅甸最大的外国投资者之一。去年2月1日缅甸军方发动政变后，缅甸局势陷入混乱。挪威电信于去年7月宣布，将以1.05亿美元（约1.4亿新元）的价格将其在缅甸的业务出售给M1集团。

但挪威电信转让业务的申请迟迟未获通过。缅甸军政府不仅向电信和互联网公司施压，要这些公司安装监控技术，还禁止其高层人员离境。

去年年底，挪威电信向M1集团出售缅甸业务的计划被缅甸军方挡下。

三名消息人士称，缅甸军政府私下批准了M1集团与缅甸瑞比漂集团（Shwe Byain Phyu Group）组成合作伙伴接管挪威电信提供的服务，而且瑞比漂集团是大股东。

由于此事敏感，三名消息人士都不愿具名。

路透社指瑞比漂集团涉猎的业务包括宝石业和汽油站，该集团主席田温佐（Thein Win Zaw）在一家名为Mahar Yoma的公司担任董事，该公司在缅甸军方拥有的电信公司Mytel持有股份。

田温佐没有就此次收购计划及其与军方的关系回应路透社的询问。总部位于贝鲁特的M1集团和缅甸军方也没有立即回应置评请求。

挪威电信的发言人则表示，该公司正在等待出售缅甸业务的申请结果，并拒绝对路透社的报道进一步置评。