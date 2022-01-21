今晚美市盘前继续向下调整 重点谈冠病疫苗商辉瑞

今天重点：

（早报讯）●美国股票在承受隔夜（周四）套利压力后，今晚盘前继续偏低。今晚（1月21日）8点20分截稿时，标准与普尔500指数期货下跌18.80点或0.42％，报4463.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌107.00点或0.72％，报14739.50点。

●华尔街主要股指周四大幅收低，美国股市的涨势在尾盘蒸发。标准与普尔500指数隔夜（周四）下跌50.03点，闭市报4482.73点。道琼斯指数则大幅度退低313.26点，闭市报34715.39点；纳斯达克100指数也下挫1.34％，或201.39点，以14846.46点收市，比高峰低了12％，也是6月以来的最低水平。

●美国股市隔夜约有119亿股易手，比过去20个交易日的日均101亿股来得多，可见市场相当活跃。华尔街分析师也说，隔夜开盘时确实是有不少投资者进场趁低吸购。

盘前交易重点：

●隔夜股市收盘后，网飞（Netflix）股价大跌。网飞在收市后发表业绩，并透露该公司去年底的新用户数额。这个数额低过华尔街分析师的共识。而且该公司给于的2022年初的新用户数额预测也低于市场共识。该股盘后猛挫102.75美元或20.22％，报405.50美元。今晚盘前该股继续下跌，跌幅为99.13美元，截稿时报409.12美元、

●隔夜模因股票（Meme stocks）军队试图通过卷土重来，让游戏驿站（Gamestop）上演一段‘历史重演’，来庆祝2021年1月20日来庆祝模因股票周年纪念日。早盘时看起来的确很有希望。游戏驿站股价一小时内上涨近5％。但是大盘面对下跌压力，最终导致游戏驿站最后一个小时逆转，收盘时下跌3.7％，报102.67美元。今晚盘前该股微跌0.92美元，截稿时报101.75美元。

●在比特币下跌到4万美元水平一下之际，各个和加密货币有关的股票也在盘前走势偏低。Coinbase、Marathon Digital、Canaan和Riot Blockchain等全部下跌。

●除了辉瑞（Pfizer）微跌以外，本周数家冠病疫苗制造商的股价纷纷暴跌。BioNTech（股票代码：BNTX）股价跌幅最大，截至隔夜收盘时下跌19.7％。Moderna（股票代码：MRNA）股价下跌17.2％。Novavax（股票代码：NVAX）和Ocugen（票代码：OCGN）股票分别下跌18.5％和16.2％。投资者似乎普遍认为，在日子逐渐正常化后，未来各国对疫苗的需求可能会降低。下文我们就谈谈跌幅最小的辉瑞。

●盘前活跃股按序：网飞（Netflix）、Peloton Interactive、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些股的股价大多数下跌。

辉瑞目前还拥有90多个临床试验项目，其中30多个正在等待监管部门批准或处于后期测试阶段。（路透社）

辉瑞（Pfizer）

（纽约股票交易所，股票代码：PFE）

在现在这个冠病年代，各个冠病疫苗公司股票成为投资者的焦点。而市场两大疫苗巨头要算是辉瑞和莫德纳（Moderna）了。虽然说是冠病疫苗公司，但其实相比之下，辉瑞对冠病疫苗的依赖其实没有这么大。

如果细看辉瑞业务范围，其实该公司除了冠病疫苗之外，它还拥有更多的近期和长期增长动力，也拥有更多的股票价格催化，而且派发的股息也更为丰厚。

从过去几个月的股票价格走势来看，在过去六个月里，辉瑞股价总共上升了31.76％或13.03美元，隔夜闭市报54.05美元；莫德纳股价在同个时期则下跌47.83％或153.59美元，周四闭市报167.52美元。

对于莫德纳来说，冠病疫苗是该公司所有收入的来源。而辉瑞则有多种不同的收入来源。在考虑到市场对冠病疫苗的长期需求可能逐渐减少之际，辉瑞在这方面就显得比较“安全”多了。

辉瑞属下的20多种产品在去年第三季取得了两位数的同比销售额增长率。这些产品相信会在今年保持强劲增长势头。

辉瑞的冠病口服药丸Paxlovid也很可能是该公司业务的另一重要里程碑。据了解，辉瑞已经收到美国政府的订单，提供2000万个口服治疗疗程。

辉瑞目前还拥有90多个临床试验项目，其中30多个正在等待监管部门批准或处于后期测试阶段。这些数字不包括辉瑞上个月宣布收购Arena Pharmaceuticals所能带进来的项目。

以价格来和最靠近的竞争对手比较的话，莫德纳目前股价对营业额的市销率为9.2倍；辉瑞的市销率仅是4.2倍。辉瑞的本益比是15.3倍，而莫德纳的本益比则是15.8倍。辉瑞的估值其实是更具吸引力的。

另外，不能忽视的是辉瑞连续331个季度派发的丰厚股息了。目前其股息收益率超过2.8％。莫德纳目前是不派发股息的。

辉瑞首席执行官布拉（Albert Bourla）在公司第三季业绩发布会议上就曾说：“我们会一直确保股息继续取得增长。对于这点我们是非常清楚的。”

美国银行证券（BofA Securities）日前就因为Paxlovid的潜能，给予辉瑞“买进”评级，并且把目标价从原本的59美元调高到70美元。

在Tipranks的19名股票分析师当中，有九给予该股“买入”的评级，10名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为59.83美元。也许在股市目前进行大调整的情况下，投资者可对辉瑞股价走势稍加留意。