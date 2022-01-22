美日领导人视讯会晤 岸田邀拜登访问日本并出席四方会议

（早报讯）美国总统拜登与日本首相岸田文雄周五（1月21日）视讯会晤，双方同意在安全和经贸等议题上加强合作，共同应对地区及全球性挑战。岸田文雄还邀请拜登访问日本。

新华社和路透社综合报道，当天的会晤持续约90分钟，这是岸田文雄上任以来首次与拜登进行实质性的会议。

白宫在会晤结束后发表声明说，两国领导人明确了对美日同盟关系的承诺，美日将在应对冠病疫情、网络安全、核不扩散、朝鲜半岛和乌克兰局势、经贸等领域加强合作。

声明说，两国领导人强调美国、日本、印度、澳大利亚“四边机制”对于推进印太地区“自由开放”的重要性，决心确保该机制在应对冠病疫情、气候变化、清洁能源和基础设施方面取得实际成果。

美国一高级官员表示，拜登接受岸田文雄的邀请，计划于今年春季下旬访问日本，并出席“四边安全对话机制”领导人会议。

岸田文雄表示，他和拜登同意合作实现自由开放的印太地区，在中国和朝鲜导弹问题上密切合作，并在乌克兰问题上进行合作。

日美领导人在会晤中同意设立由日本外交部长、经济产业部长以及美国国务卿、商务部长组成的“2+2”磋商框架，以加强在经济安全保障和气候变化问题上的合作。在日美安保合作方面，岸田文雄表示，日本计划在今年年底前制定新的国家安全保障战略，从根本上强化日本的防卫能力。

岸田文雄2021年10月就任日本首相，并于同年11月在英国格拉斯哥出席《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会期间与拜登举行短暂会谈。