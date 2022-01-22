美俄同意为乌克兰问题继续进行对话

（早报讯）美国国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五（1月21日）在日内瓦的会晤并无重大突破，但双方同意为化解乌克兰危机继续进行对话。

路透社报道，布林肯在会后强调，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国将对其做出“迅速、严厉”的反应，拉夫罗夫则表示，莫斯科仍在等待对其安全保障要求的书面回应。

尽管如此，双方都对进一步对话持开放态度，布林肯表示有理由希望双方共同关注的安全问题能够获得解决。

布林肯指周五的会晤“坦率且具有实质性”。他说，俄罗斯现在面临一个选择，“它可以选择通往和平与安全的外交道路，也可以选择只会导致冲突、严重后果和国际谴责的道路。”

布林肯指外交协商是更好的选择。拉夫罗夫则表示，球在美国那边。

拉夫罗夫说，日内瓦的会晤坦诚和有帮助，并表示，一旦收到美国对其全面安全要求的书面回应，莫斯科就会知道双方的对话是否走上了正轨。

另一方面，北约周五拒绝了俄罗斯要其从罗马尼亚和保加利亚撤军的要求。俄罗斯在乌克兰边境附近集结了10万大军后，北约在罗马尼亚和保加利亚派驻军队旨为持续预防欧洲境内爆发战争。

北约发言人伦杰斯库当天发表声明说：“北约不会放弃我们相互保护和防御的能力，包括在联盟东部驻军的安排。”

莫斯科要求北约提供具有法律约束力的保证，承诺不再东扩。