推特公司暂停超过300个 为小马可斯拉票账号

（早报讯）社交媒体巨头推特公司暂停了数百个支持菲律宾总统大选领跑者小马可斯的推特账号，指其违反平台操纵与垃圾信息规定。

小马可斯是菲律宾已故独裁者马可斯的儿子，目前他在社交媒体上的宣传攻势铺天盖地，人气超旺。批评者指小马可斯试图漂白其家族的黑暗史。

推特公司周六（1月22日）以电邮回答法新社的询问时说，该公司对菲律宾新闻网站Rappler近日一篇报道中列出的许多账号和标签进行了审查，并把超过300个账号移除。

推特公司指这三百多个账号“违反该公司的平台操纵与垃圾信息规定”。

菲律宾的社交媒体使用量堪称全球之冠，也因为如此，菲律宾成了打击网上假新闻的主战场。推特公司说：“鉴于菲律宾选举将在5月举行，我们对识别和删除带动选举风向的可疑信息时刻保持警惕。”

小马科斯的发言人维克罗德里格斯发表声明说，所有被暂停的可疑账号是否全来自小马可斯的支持者“并无定论”。

马可斯1965年当选总统后掌权长达20年，他在1986年被“人民力量”革命推翻后，举家逃往夏威夷。1989年马可斯在夏威夷逝世后，他的家人陆续返回菲律宾，并在政坛卷土重来。

马可斯家族被指在马可斯执政期间，通过敲诈商人、贪污公款、盗窃国库和非法转移资金等大肆敛财。

菲律宾将在5月9日举行全国和地方选举，将选出新一届总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。菲律宾正副总统选举是分开举行的。

现任总统杜特尔特的任期将在6月到期。依照菲律宾宪法，总统任期为六年，不得连任。杜特尔特的女儿莎拉将代表基督教穆斯林民主力量党（Lakas-CMD）竞选副总统。