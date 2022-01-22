柔佛大臣：新马VTL相关委员会将决定 是否增加每日名额让选民回柔佛投票

（早报讯）柔佛州议会今天（1月22日）解散后，许多目前在新加坡工作的柔佛选民都关注到时能否透过新马两国的疫苗接种者旅游通道（VTL）回返柔佛投票。柔佛州务大臣哈斯尼说，两国的VTL相关委员会将视冠病疫情而决定是否增加每日往来两地的名额。

哈斯尼今天下午觐见柔佛苏丹依布拉欣，并获得苏丹御准解散州议会。哈斯尼接着在柔佛州巫统总部召开记者会宣布此事。他说，现任政府将成为看守政府，以待选举委员会开会宣布提名与投票日。他表示，根据条例，柔佛州议会解散后，必须在60天内举行州选举。

他说，土著团结党甘拔士区州议员奥斯曼沙比安病逝后，州政府仅以简单多数执政而导致政权不稳，因此有必要解散州议会以举行州选。他也需要选民全新的委托以继续各项发展计划，因此他决定劝告柔佛苏丹依布拉欣解散州议会。他透露，国阵成员党领袖接接下来将讨论如何分配选区。

柔州议会共有56席。联合执政的国民阵线（国阵）及国民联盟（国盟）拥有其中28席，包括国阵的巫统14席与国大党两席，以及国盟的土著团结党11席和伊斯兰党一席。希盟则有27席，包括民主行动党14席、人民公正党七席，以及国家诚信党六席。

土团党的甘拔士区州议员奥斯曼沙比安去年12月21日病逝，导致执政阵营与反对党掌握的议席都是27席。当时距离上届大选超过三年，因此根据选举法令，悬空的议席无须补选。不过，柔佛可能解散州议会并举行州选举的传言当时仍甚嚣尘上。