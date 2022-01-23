英保守党议员指约翰逊政府基于不同信仰将她开除

（早报讯）英国保守党议员努斯拉特-加尼（Nusrat Ghani）声称，她去年2月被除去交通部长职务是因为其回教信仰让同事感到“不舒服”。这是约翰逊政府面对派对门丑闻之际，再次遭到所属保守党党员的指控。

《泰晤士报》报道，加尼声称，一名政府党鞭告诉她，党员们在唐宁街10号一次会议上讨论了她“不忠于党”的担忧，并指她没有为“反对仇视回教的指控”做足辩护。她形容，“这就像是在肚子上打了一拳，是一种被羞辱和无能为力的感受。”

英国政府首席党鞭斯宾塞在推特上说，他就是加尼所指的那个人，并否认了这些说法。他写道：“这些指控是完全错误的，我认为它们是诽谤性的。我从来没有使用过这些被指出自我口中的话。”

加尼说，尽管保守党党员向她保证自己没有“回教恐惧症”，但她后来被告知，如果她继续提出自己因为回教信仰而被解雇的担忧，她将被同事们排斥，名誉扫地。

加尼说，党鞭告诉她政府视她的“回教信仰为一个问题”。她直言，自己不会假装这起事件没有动摇她对党的信心，且正在重新考虑自己的议员角色。加尼在2018年至2020年期间担任交通部长。

英国首相约翰逊因派对门丑闻遭党内外逼宫，朝野议员开始对约翰逊的领导能力的信心有所动摇。其政府也被指控贿赂和威胁勒索国会议员。