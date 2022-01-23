时隔蓝钻盗窃事件30余年 泰首相巴育后天出访沙特

（早报讯）泰国首相巴育将于1月25日访问沙特阿拉伯。这是两国在30多年前因为蓝色钻石盗窃案爆发外交龃龉后，双方领导人进行的首次高层会晤。

法新社报道，1989年，在沙特亲王宫殿工作的一名泰国籍园丁偷走了价值2000万美元（2690万新元）的珠宝。被盗走的许多珠宝中，包括一颗珍贵的50克拉蓝钻石，至今尚未寻获。

这起珠宝失窃案，引发了一连串凶杀命案和外交危机，沙特随后降低与曼谷的外交关系。

沙特外交部周日（1月23日）在一份声明中表示，应王储萨尔曼亲王的邀请，泰国首相巴育将于25日开始对沙特进行为期两天的访问。声明说：“此次访问是在两国磋商期间进行。这些磋商使得双方对于共同关心的问题，看法更加接近。”

声明还指出，泰国首相这次访问的目的是为了就上述问题进行协调，但并未做出详细说明。

据报道，蓝宝石偷窃案至今仍是泰国最大的未解谜案之一。这起事件也引发血腥暗杀，导致泰国一些高级警察首长受到牵连。在当年珠宝盗窃事件发生的一年后，三名驻泰国的沙特阿拉伯外交官在一个晚上的三起单独暗杀中丧命。

沙特降低与曼谷关系，导致双方的贸易和旅游收入损失数十亿美元，以及数以万计的泰国移民工人失业。泰国这些年一直渴望与这个石油资源丰富的王国恢复外交联系。