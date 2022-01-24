世卫：奥密克戎可能使欧洲疫情走向终结

（早报讯）世界卫生组织表示，奥密克戎变种毒株已把冠病大流行带到一个新的阶段，并可能使欧洲的疫情走向终结（endgame）。不过，现在还不是时候把冠病大流行视为一种地方性流行病。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克鲁格（Hans Kluge）星期天（1月23日）接受法新社访问时说，到了3月，可能有60%的欧洲人都已感染奥密克戎变种毒株，“本区域的疫情有可能正在走向结束”。

他指出，目前席卷欧洲的这波奥密克戎疫情一旦消退，“我们将有几个星期甚至几个月的全球免疫期，这可能得归功于冠病疫苗，或者是因为人们感染冠病后产生了免疫力，以及季节转变降低了传播风险”。

克鲁格说：“我们预计冠病在年底前卷土重来之前，我们将会有一段平静的日子。但冠病大流行并不一定会卷土重来。”

美国首席传染病专家福奇星期天接受美国广播公司（ABC）访问时同样表示乐观。

福奇说，美国一些地区近期的确诊病例数都大幅下降，“情况令人鼓舞”。

他说，“我们当然要保持谨慎”，但是，“如果美国东北部病例数减少的趋势能够持续，我相信你会开始看到全国的疫情好转”。

上周，世卫组织非洲区域办事处也表示，自奥密克戎主导的第四波疫情达到峰值后，该区域的确诊病例数急剧减少，死亡人数也首次下降。

不过，克鲁格星期天强调，现在就把冠病大流行视为一种地方性流行病（endemic）还是言之过早。

他说：“很多人都在讨论冠病成为地方性流行病，但地方性流行病是可以预测它将在何时发生的。这个病毒（冠病）已经多次让我们措手不及，所以我们还是必须非常谨慎地看待它。”