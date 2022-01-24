扎希将以证人身份出庭自辩 3月底续审

（早报讯）马来西亚吉隆坡高庭周一（1月24日）早上裁定巫统主席阿末扎希涉及健康思维基金资金案的47项罪名表罪成立后，辩方律师郑宝德向法庭表示，阿末扎希选择以证人身份出庭自辩。

“当今大马”报道，这表示阿末扎希将站在证人栏里，在宣誓下向法庭作证，并接受控方的检验。

根据现有安排，本案审讯将会从3月底继续进行，即3月28日到30日、4月11日到13日、4月26日到28日、5月23日到26日，以及6月27日到30日。

巫统署理主席莫哈末哈山、总秘书阿末玛斯兰，以及阿末扎希的女儿努鲁希达雅周一都到高庭为阿末扎希打气。

阿末扎希是马国前副首相及前内政部长。他目前面对87项贪腐指控，涉案金额约1.8亿令吉（约5800万新元）。其中47项与挪用健康思维基金资金案的控状，包括12项挪用资金的刑事失信罪名、27项洗钱罪和八项贪污罪名，他都否认有罪。

对于刑事失信指控，阿末扎希被指控使用健康思维基金会的资金支付了六笔款项，包括他个人信用卡账单、保险单和个人车辆执照、向律师事务所汇款，以及向马国警方足球协会捐款。

控状指这些罪行于2014年1月13日至2016年12月23日期间在印度回教堂附近的阿里芬银行分行犯下。根据刑法法典第409条文，阿末扎希一旦罪成，将面对两年至20年监禁、鞭刑和罚款。