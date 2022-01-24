意大利总统选举开锣 胜负难料

（早报讯）意大利周一（1月24日）开始举行总统选举。现任总理、曾担任欧洲央行行长的德拉吉是其中一名最受关注的候选人。金融市场也将密切关注这场胜负难料的选举。

路透社报道，意大利总统由参众两院联席会议选举产生，选举人包括320名参议员（包括六名终身参议员）、630名众议员以及58名大区和自治省代表。被选举人须为年满50岁的意大利公民，享有完整的民事和政治权利。

选举过程可能需要几天时间。在前三轮投票中，胜选的候选人需要获得至少三分之二的票数支持；第四轮起，仅需获的绝对多数支持即可当选。

投票将在格林威治标准时间14时（新加坡时间周一晚上10时）举行。首轮投票将以不记名方式进行。

意大利正面临新一波疫情，死亡病例也再度飙升，意大利政界担心投票结果可能引发新的政治不确定性。

有报道指，意大利新总统的最有力竞争者是现任总理德拉吉，他曾明确表示愿意从总理转任总统，但一些政党不愿意支持他当总统。

如果德拉吉出任总统，推举新总理将成为新的难题。由于意大利议会政党林立，其中的“脱欧”“疑欧”力量不容小觑，新总理的推举过程或将搅动意大利政坛，给欧洲一体化进程带来新的不确定性。

意大利总统为国家元首和武装部队统帅，代表国家的统一。现任意大利总统马塔雷拉于2015年宣誓就职，七年任期即将结束。