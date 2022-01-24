澳洲死例再写新高 当局提醒学校重开病例或升

（早报讯）澳大利亚的冠病死亡病例周一（1月24日）再创新高。当局说，下星期学校假期结束后，病例数可能会进一步上升，并呼吁民众接种冠病疫苗追加剂，以减少死亡病例。

路透社报道，澳洲为重启经济，正设法在控制疫情和放宽限制措施之间取得平衡。

澳洲周一报告了56起死亡病例，其中大部分是出现在人口最多的三个州——新南威尔士、维多利亚和昆士兰。周一的死亡人数比星期天的58起略有下降，但仍是冠病大流行暴发以来的最高水平。

不过，澳洲周一通报的新增确诊病例为3万7754起，比本月早些时候的最高纪录低约两倍。尽管还有四个州和领地尚未报告最新数据。

当局表示，住院病例数趋于稳定是疫情峰值已过的迹象。

新州首席卫生官钱特说：“我们的评估表明，冠病传播正在放缓，我们的情况正在趋于稳定。虽然我们预计与学校重开相关的病例会增加，但个人的行为将有助缓解这种情况。”

鼓励接种追加剂

他说：“大家接种追加剂将有所帮助。”

昆士兰首席卫生官杰拉德也提醒说，峰值已过并不代表疫情已经结束，并警告说，“学校重开可能会延长峰值”。

目前在澳洲12岁以上的人口中，超过九成已接种两剂疫苗。卫生专家说，这是确保澳洲的死亡病例较低的原因。不过，接种追加剂的澳洲人则少得多，而接种追加剂被视为预防奥密克戎变种毒株的一道重要防线。