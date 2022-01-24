美媒：全球企业海外投资激增 制造业新投资仍疲软

（早报讯）《参考消息》日前刊登源自美国《华尔街日报》网站的报道说，去年，全球企业对外投资强劲反弹，超过了冠病疫情暴发前的投资总额。尽管商品短缺导致通胀率达到几十年来的最高水平，以美国为代表的国家投资额激增却几乎没被用于提高制造业产能。

根据该报一篇题为《海外投资去年强劲反弹，但基本没有缓解供应紧张状况》的报道，联合国日前表示，2021年全球外国直接投资总额达1.65万亿美元（约2.22万亿新元），较2020年的9290亿美元增长77%，且超过2019年水平。2020年，由于冠病疫情造成的干扰和不确定性，外国直接投资额大幅下降。

联合国贸易和发展会议的数据显示，制造业基本上错过了这波反弹，扩大产能的新项目数量不仅比2020年略有下降，而且远低于2019年水平。

联合国贸发会议投资和企业司司长詹晓宁说，全球外国直接投资已从疫情中恢复。坏消息是，尽管需求强劲，但流向制造业的新投资仍然疲软。

海外企业向美国注入了3230亿美元。然而，所有对美外国投资都是以收购已有企业的形式进行，而不是通过绿地投资方式——即建设新工厂或扩建已有工厂。

贸发会议表示，全球新宣布的绿地项目数量减少，企业供应链受阻问题不太可能在短期内消除。