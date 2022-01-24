韩邀31国使节出席对朝政策说明会

（早报讯）韩国统一部周二（1月25日）将邀请31个国家的驻韩大使、代办以及国际红十字委员会、联合国世界粮食计划署等八个国际组织的驻韩办事处代表出席对朝政策说明会。

韩联社报道，韩国统一部发言人李种珠周一在例行记者会上表示，统一部长官李仁荣周二将评价近期的半岛局势，并向与会者介绍韩国政府今年对朝统一政策基调。

据悉，美国和欧盟驻韩人员将应邀出席活动，但中国、俄罗斯和日本方面以日程安排为由缺席。有意见指出，韩半岛周边主要国家的缺席使活动的意义逊色不少。

李仁荣表示，期待通过政策说明会与世界各国加深共识，半岛局势不是朝着紧张和矛盾，而应面向和平与合作发展，会上将就此讨论合作方案。

有关朝鲜于2018年炸毁丰溪里核试验场后仍在管理和维护有关设施的主张，统一部表示，统一部不宜对涉及朝鲜核设施的具体情报予以确认。

对于朝鲜今年将在金日成诞生（4月15日）110周年和金正日诞生（2月16日）80周年之际举行军事活动的可能性，统一部表示，正在密切关注朝方的一系列动向，并将进行综合判断。

李种珠强调，统一部的任务是为半岛和平创造条件走向未来，而非重返紧张局势和关系恶化的过去。为此，统一部始终与有关国家和部门保持密切合作，致力于维护半岛和平稳定。今后也将继续朝着这一方向努力，促进韩半岛和平及韩朝关系取得进展。