策略师：中概股退市“回归”影响不大

（早报讯）在美国挂牌的中概股若须从当地退市，香港股市无论广度或流动性，都有能力吸收这些中概股“回归”。

新加坡银行中国股票策略师霍慧敏日前在该行举办的中国及香港股市展望媒体分享会上指出，与其说这些中概股是从美国退市，不如说是它们回归中国。

她在回答《联合早报》询问时指出，在现有80个以存托凭证（ADR）在美国上市的中概股当中，不少其实已具备在港上市的资格。因此，这些中概股潜在的退市危机不太可能对市场产生太大的影响。”

新加坡银行中国股票策略师霍慧敏认为，香港股市能够吸收中概股全部回归。（华侨银行提供）

霍慧敏说：“根据银行内部的资料，截至去年底，只有44只ADR不具备于2023年底之前在香港股市二次上市的资格。而且从市场资本的角度看，这只是相对极小部分而已，估计只是360亿美元。其中一些不符合的条件包括：外国人股权太高等。”

她进一步指出，另外36只ADR当中，22只ADR已具备即刻“回归”的条件。这22只ADR占据绝大部分的市场资本，截至去年底估计达2000亿美元。其余的14只ADR则估计可在2023年之前达到在香港上市的条件。

霍慧敏说，假设这些中概股回归时在香港公开筹集的资金占市场资本的5％至10％，这也只是约100亿美元至200亿美元，相等于香港股市去年首11个月公开发售股活动的约25％至40％。因此ADR若掀起回归浪潮，香港市场是可以应付的。

她说，唯一令人比较关注的是，目前美国给于中概股三年的宽限期是否会缩短。因为如果期限被缩短，整个回归将会加速。

在过去几年，中美交恶大大影响了在美国挂牌的中概股表现。

美国证券交易委员会去年12月初表示，在美国上市的外国公司必须合规披露审计检查证据，三年内不能遵守规则的公司将被除牌。但出于国家安全考虑，中国政府不愿让海外监管机构检查国内会计师事务所；而美国监管机构则担心，缺乏监管将使美国投资者面临风险。

新条规让投资者担心这可能导致许多中概股规避或撤出美国股市，连带影响许多中概股在美国股市的表现。

在美国上市不到半年的滴滴出行，上月宣布从美国退市，其它中概股的股价也跌得面目全非。阿里巴巴、拼多多、百度、腾讯、微博，以及中国电动汽车三剑客：蔚来、小鹏和理想股价全部都跌了一半。