今晚美市盘前等待中偏低 重点谈武器商洛克希德·马丁

今天重点：

如果上周被股市的起落弄得头昏脑涨，不要指望本周股市波动会消退。本周是美国股市的“巨头业绩密集周”，最受瞩目的科技巨头就要发布业绩，再加上联储局周三将展开今年第一次政策会议，本周股市几乎没有喘气的空间。

美国股票今晚盘前继续偏低。今晚（1月24日）8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌10.80点或0.25％，报4387.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌54.70点或0.38％，报14383.70点。

华尔街主要股指上周五大幅收低。标准与普尔500指数下跌84.80点，闭市报4397.93点。道琼斯指数猛挫450.02点，闭市报34265.37点；纳斯达克100指数跌最重计2.75％，或408.06点，以14438.40点收市。

联储局主席鲍威尔相信会在周三的会议上，暗示联储局会在3月实施自2018年以来的首次加息行动，以应对飙升的通胀。由于市场已经对今年四次加息的消息做好心里准备，因此现在的投资者更关注的是联储局对其9万亿美元资产负债表的看法。

洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）（纽约股票交易所；股票代码：LMT）

（早报讯）美国武器制造商洛克希德·马丁公司将在本星期二开市前，公布第四季业绩报告。华尔街分析师普遍认为，其航空部门将再次成为主要的业务增长催化剂。

据了解，洛克希德马丁航空部门主要是生产经过实战考研的先进飞机，这部分业务占该公司收入的近40％。

值得注意的是，洛克希德马丁过去每个季度的军用飞机交货量都在增加，因此预计去年第四季也会出现类似的趋势。再加上F-35等飞机的稳定产量，该集团的航空业务部门的收入增长预料可观。

虽然供应链中断影响了洛克希德在去年第三季的销售活动，导致营业额表现不佳，但是这种现象在第四季已经缓和，对集团的业绩影响应该不大。

随着经济逐渐恢复正常，投资研究公司Zacks认为，洛克希德马丁即将发表的第四季营业额应该有176亿7000万美元，同比增长3.7％。

在股价方面，洛克希德马丁过上周五闭市报371.20美元。该公司的50天移动平均线为350.04美元，其200天移动平均线为354.31美元。洛克希德马丁公司的52周低点是319.81美元，52周高点则是396.99美元。目前该公司市值达1023亿7000万美元，本益比是17.13倍。

前阵子瑞银集团（UBS Group）该与该股375.00美元的目标价；富国银行（Wells Fargo）则在本月发表的研究报告中，将洛克希德马丁股票的目标价从340.00美元上调至379.00美元，并给予该公司“持有”的评级。

美国银行（Bank of America）也给与该股375.00美元的目标价；高宏集团（Cowen）看法也相同，也给于该股375.00美元的目标价。

另外，从大盘的投资走势，有时候也可以得到一些“投资启示”。Keudell Morrison Wealth Management在去年第三季就把在洛克希德马丁的持有股票数量增加了28.3％。

摩根士丹利（Morgan Stanley）在去年第二季也提高在洛克希德马丁公司的股份增加，增加幅度为0.7％。Eagle Capital Management也在同个时候把在洛克希德马丁公司的股份增加了2.3％。

在Tipranks的九名股票分析师当中，有三给予该股“买入”的评级，六名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为378.33美元。

如果以目标价来看，洛克希德马丁的潜能似乎已经差不多发挥完了。除非周二发布会上管理层能够给予新的催化剂，或是要像大盘一样放长线，否则倒是可以暂时旁观。