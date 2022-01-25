奥密克戎在塑料和皮肤上的存活时间 超越早期毒株

（早报讯）近期多项针对冠病进行的研究显示，奥密克戎变种毒株在塑料和皮肤上的存活时间，比原始冠病毒株及早期其他变种毒株来得更长，而快速抗原检测效果最佳的是鼻拭子检测。

不过，上述研究结果尚未经过同侪评审。

路透社报道，日本研究人员的试验室研究发现，与其他早期的冠病变种毒株相比，奥密克戎在塑料表面或人体皮肤上可以存活更久。

研究人员说，奥密克戎具有高度的“环境稳定性”，即能够保持高度的传染力。这或许是奥密克戎能够取代德尔塔变种毒株，成为传播迅速的主流毒株的原因。

在塑料表面，原始冠病毒株和阿尔法、贝塔、伽玛和德尔塔四种变种毒株的平均存活时间，分别为56小时、191.3小时、156.6小时、59.3小时和114.0小时。

根据日本研究人员的报告，奥密克戎在塑料表面的平均存活时间为193.5个小时。

在人体皮肤样本上，原始冠病毒株和前四种变种毒株的平均存活时间分别为原始毒株8.6小时、阿尔法19.6小时、贝塔19.1小时、伽玛11.0小时、德尔塔16.8小时。

奥密克戎在人体皮肤样本上的平均存活时间为21.1小时。

不过，在人体皮肤上，所有变种毒株在接触含酒精的搓手液15秒后都会完全失活。因此，研究人员总结道，“强烈建议民众勤使用消毒搓手液”。

另有一项最新研究表明，使用快速抗原检测时应该遵照使用手册，采集鼻腔里的样本，而不是通过喉咙或脸颊采集样本。

美国加利福尼亚大学旧金山分校的哈夫利尔博士表示，鼻拭子“可以检测到超过95%最具传染性的感染病毒者”。