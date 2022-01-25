美国务院指美方已准备好与伊朗开展直接对话

（早报讯）美国国务院发言人普莱斯说，美国已准备好与伊朗就两国重返伊核协议等问题开展“直接对话”。

新华社报道，普莱斯周一（1月24日）在国务院的记者会上说，美方一贯认为，美国通过双边或多边形式就伊核协议等问题与伊朗进行直接接触“更富有成效”。美伊“亟需更有效的沟通”，以实现两国重回伊核协议。

普莱斯说，美国寻求尽快与伊朗开展直接外交对话，但未给出具体时间表。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。

与此同时，伊朗外交部发言人哈提卜扎德表示，伊朗准备基于人道主义目的与美国解决在押人员问题。

哈提卜扎德周一表示，在伊朗核问题全面协议相关方谈判之前和谈判过程中，解决伊美两国在押人员问题一直在伊朗的议程中。如果美方遵守已经达成的相关协议，这一人道主义问题可以在最短时间内解决。

哈提卜扎德说，伊核谈判与在押人员问题谈判是两条不同的路径。如果美方有意愿，有可能在最短时间内就这两个问题达成稳定可靠的协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国时任总统特朗普让美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。