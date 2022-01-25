约翰逊生日会恐冰山一角 工党拟要求公布政府违反群聚的调查报告

（早报讯）英国首相约翰逊接连被媒体踢爆，在英国首两次封锁期间多次举办聚会活动。ITV电视周一（1月24日）又揭发了2020年6月19日的另一场活动，当时还是约翰逊未婚妻的西蒙兹在首相府内为他办了生日会，多达30人在内阁会议室里为约翰逊唱生日歌。

另据英国《卫报》，消息人士表示，正在调查政府官员涉及的一连串违反防疫规定的官员发现了一些令人震惊的证据，显示唐宁街10号“管理严重失当”。目前这项调查工作是由高级公务员格雷（Sue Gray）主导。

首相府已承认，2020年6月19日西蒙兹为约翰逊在首相府内办了一个生日会，一群工作人员开完会后聚集在内阁会议室里，向约翰逊这位寿星公表示祝贺。

当时，英格兰正首次实施封锁，室内群聚一律禁止，户外聚会最多不得超过六人。

ITV指西蒙兹在当天下午2时，与为她和约翰逊设计新居的室内设计师莱特尔（Lulu Lytle）一起走入内阁会议室。会议室桌上摆放了小点心和一个生日蛋糕。一群人在里头大概待了20至30分钟。

莱特尔的发言人表示，她是为了约翰逊住所的装修工作而到首相府，并强调莱特尔并没有受邀参加约翰逊的生日会，只在会议室里逗留很短时间。

约翰逊办公室则强调，约翰逊只在会议室里“待了不到10分钟”。

一些国会议员周一晚表示，他们对约翰逊这种说一套做一套的行为已经忍无可忍，并相信被媒体披露的多起违反群聚事件只是冰山一角。

另据《卫报》掌握的信息，工党准备在下周的反对党辩论日设法强制要求格雷公布约翰逊政府违规群聚的完整调查报告，以免让首相府有机会隐瞒任何调查细节。