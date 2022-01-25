美国股市隔夜走势有如过山车

（早报讯）美国股市隔夜走势简直像过山车。原本大幅度下跌的走势突然在尾盘中逆转反弹，收盘走高。投资者较迟时候趁低吸购把指数推向“正面区域”。标准与普尔500指数隔夜逆转而上起12.19点，闭市报4410.13点。

隔夜道琼斯指数也起99.13点，闭市报34364.50点；纳斯达克100指数回升0.49％，或71.18点，以14509.58点收市。

其实美国股市隔夜开始后就一路下滑。直至在进入两个小时的交易后，标准与普尔500指数从盘中低点U转回升4.3个百分点至较高的收盘水平，成为2020年3月26日以来最大逆转幅度。

标准与普尔500指数在过去几个交易日里的走势，让许多华尔街分析师几乎都认定股市已经进入正式的调整阶段。他们都认为，投资者极为关注联储局日益鹰派和地缘政治紧张局势，因此股市很有可能从1月3日创下的最新历史高点下跌至少10％以上。

隔夜早盘时候，各个指数都下跌了至少2％以上。标准与普尔500指数和概括范围更广的罗素2000指数似乎都已进入熊市中。但是午盘的反弹，让罗素2000指数也跟着大力回弹，以2030.04收市，不仅没有下跌，还上升了2.12％或42.12点。

Longbow Asset Management的首席执行官多萝海特（Jake Dollarhide）说：“调整区域通常是投资者的‘心理甜蜜点’。他们看到修正，并且认为这是市场健康的一部分。”

萝海特补充说：“当全部都开始抛售时，就会引起了很多人的关注，造成我们有所谓的‘盘中投降’（Intraday Capitulation），这也将一些‘不能久留’的资金撤出市场。”

不过摩根士丹利（Morgan Stanley）的威尔逊（Mike Wilson）却认为，现在的投资者可能在玩火。

威尔逊说：“尽管周一较迟时候市场出现了买盘狂潮，但是标准与普尔500指数随时很容易就能遭受10％的暴跌的。”

他认为，投资者现在是‘危险淡化’联储局收紧政策与经济增长放缓之间的冲突。

联储局将于周二晚（1月25日）召开为期两天的货币政策会议。华尔街市场人士都在等待着联储局于周三总结声明，以及主席鲍威尔随后的问答环节，以获取央行提高利率对抗通胀的时间表的进一步线索。