洪森与佐科通电话 强调其缅甸行是种树而不是砍树

（早报讯） 洪森坚持其缅甸之行是在“种树”，而不是“砍树”。

《金边邮报》报道，洪森是在上周五（1月21日）与印度尼西亚总统佐科通电话时作此表示，他这番话明显是为了回应马来西亚外交高官的讲话。

洪森1月7日到缅甸进行了访问，他是缅甸军方在去年2月1日发动政变、推翻原民选政府领导人翁山淑枝以来，首位访问缅甸的国家领导人。

上周五洪森和佐科在电话里谈了35分钟，两人讨论了共同努力推动亚细安向前发展的课题，以及如何化解持续近一年的缅甸危机。柬埔寨是本年度的亚细安轮值主席国，而印尼是本年度的二十国集团（G20）轮值主席国。

与佐科通话后，洪森在面簿帖文说，那些批评他到缅甸访问的人以为“只要一两天时间就可以让一棵树开花结果”。

不仅如此，洪森还点名马来西亚外交部长赛富丁，对赛富丁近日针对他访问缅甸所发表的讲话表示不满。赛富丁1月13日指洪森在访问缅甸之前，没有与其他亚细安国家磋商。

洪森说，虽然他在缅甸停留的时间不长，但他的访问取得了一些实实在在的直接和间接成果，例如敦促缅甸军方“停止暴力”和“延长停火”。

洪森还在面簿帖文中表示，佐科对他所提出的一系列倡议表示认可，并指佐科强调，确保缅甸军方落实其与其他亚细安国家在去年特别峰会所达成的五点共识，仍为优先事项。