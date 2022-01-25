中国时尚零售商SHEIN 重启纽约上市计划

（早报讯）中国时尚零售商SHEIN今年将重启在纽约股市上市的计划，其创始人甚至在考虑改变公民身份，以绕过针对中国离岸首次公开售股（IPO）所提出的更严格的规定。

根据路透社，目前尚不清楚SHEIN到底要在纽约股市中筹集多少资金。不过，如果这项IPO计划能够落实，这将是中国监管机构于去年7月介入中概股以来，首个在美国展开大笔股权交易的中资公司。

根据公开资料，SHEIN是由中国企业家许仰天于2008年创立的。该公司大约在两年前曾筹备想要在美国股市上市，但是因为中美关系紧张，该计划也被搁置了。

这家总部位于南京的公司是全球最大的在线时尚网站之一。美国是它的最大的市场。虽然该品牌并未有中文名称，但公司的中文注册名为“希音”。

根据路透社报道，SHEIN创始人许仰天其实也考虑是否要把自己的身份改为新加坡公民，以便绕过中国对海外上市的新的更严格的规定。消息人士说，如果申请并成功，公民身份的改变将简化离岸IPO的道路。

不过，该公司发言人表示，许仰天和其他SHEIN的高管目前都没有申请新加坡公民身份。但发言人没有进一步做详细说明。

据其官方网站称，SHEIN的客户分布全球150个国家和地区。消息人士说，去年SHEIN取得了约1000亿元人民币（约157亿美元）的营业额。SHEIN在去年初的估值约为500亿美元。

路透社引述知情人士说，SHEIN已聘请美国银行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JP Morgan）着手处理IPO的事项。