今晚美市盘前向下调整 重点谈你我可能坐过的波音飞机

今天的美国股市重点：

由于投资者等待联储局政策会议的开始，美国各股指期货显著退低，市场预料又会迎来一天颠簸的交易。与此同时，隔夜第一批业绩报告似乎未能大放异彩，而围绕乌克兰和俄罗斯的地缘政治紧张局势也影响了市场的情绪。

今晚（1月25日）8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌47.10点或1.07％，报4363.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌239.80点或1.65％，报14269.80点。

华尔街隔夜尾盘从大幅抛售中逆转反弹，收盘走高，投资者较迟时候趁低吸购把指数推向‘正面区域’。标准与普尔500指数隔夜逆转而上起了12.19点，闭市报4410.13点。道琼斯指数也起99.13点，闭市报34364.50点；纳斯达克100指数回升0.49％，或71.18点，以14509.58点收市。

联储局将于今晚开始为期两天的货币政策会议。华尔街市场人士都在等待着联储局的周三总结声明，以及主席鲍威尔随后的问答环节，以获取央行提高利率对抗通胀的时间表的进一步线索。

会议委员会也会在今晚美国东部时间10时，发布1月份的消费者信心指数。华尔街分析师普遍认为，消费者信心指数将从12月份的115.8点下降至1月份的111.9点。

盘前交易重点：

根据FactSet的预测，今晚发布业绩报告的微软（Microsoft），其营业额预料将首次突破500亿美元大关。虽然投资者有所期待但是盘前整体股市偏低，该股截稿时报292.62美元，下跌3.75美元。

穆迪（Moody）隔夜（周一）将特斯拉（Tesla）的债务评级从Ba3上调了两个等级至Ba1，反映了该评级机构对特斯拉将保持其作为电池电动汽车领先制造商的地位的肯定。这个消息似乎无法推动特斯拉股票，该股在今晚盘前继续下跌21.00美元，截稿时报909.00美元。

近日血洗加密货币市场，连带打击在线经纪股平台罗宾汉（Robinhood）和Coinbase股票。这两家公司先后在去年上市，双双股价隔夜跌至历史新低，所幸随后反弹。罗宾汉今晚盘前跌0.64美元，截稿时报12.48美元；Coinbase也疲弱，盘前跌4.17美元，报187.31美元。

今晚即将发布业绩的除了科技巨无霸微软（Microsoft）之外，还有美国电信巨头威瑞森通讯（Verizon Communications）、信用卡公司美国运通（American Express）、通用电气（General Electric）、家喻户晓的强生（Johnson & Johnson）和武器制造商洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）。

世界级飞机制造商波音（Boeing）明天也将发布业绩。下文我们就预先谈谈波音。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、Microsoft和Palantir Technologies。截稿时，这些盘前活跃股全部下跌。

根据波音网站上发布的数据，该公司去年的总订单量为909架，是前两年总订单量的两倍多。（路透社）

波音（Boeing）（纽约股票交易所，股票代码：BA）

波音最近公布了去年第四季的商业和国防业务交货量报告，其商业交货量同比增长67.8％，国防有关的交货量则同比增长38.2％。该集团将于明天公布第四季业绩报告。

结合这两个部分的业务，波音第四季度的总交货量为146台，而去年同期则是93架。市场分析师普遍认为，强劲的交货数量将推动波音第四季的营业额增长。华尔街分析师的共识是，波音第四季度营业额为169亿9500万美元，每股亏损为0.004美元。

波音第四季度商业交货量依然强劲。该集团刚刚发表的报告称，在737型飞机的交货量推动下，去年第四季度商业交货量为99架，较上年同期的59架大幅增加。

自2020年11月美国联邦航空管理局批准后恢复运营以来，737系列飞机一直是波音商业业务增长的关键催化剂。由于现在各国对国内和国际旅行的限制更加宽松，市场对波音的737飞机的需求也激增。

不过，与其787 Dreamliner相关的生产质量问题，仍然困扰着波音。目前波音已经暂停这款型飞机的交货事项。这在一定程度上打击了波音整体商业交货量数字。

另外，波音国防交货量继续保持稳定。波音在刚发布的报告称，因为国防部重新订购AH-64 Apache，推动去年第四季的国防交货量为47架，较上年的34架大幅增加。

在上述强劲数字支持下，再加上冠病疫情间市场对货机需求创记录，波音公司三年来首次业务表现超越空中客车（Airbus）。

根据波音网站上发布的数据，该公司去年的总订单量为909架，是前两年总订单量的两倍多。空中客车的报告则显示，该公司全年销售量为771架。

不过在交货量方面，波音的主要竞争对手空中客车在2021年交出611架商用飞机，而波音则在同个时候交出340架。然而，波音商用飞机交货量的同比增长率是惊人的117％，而空中客车的增长率则是8％，这显示波音似乎处于更好的增长轨道。

摩根士丹利分析师最近表示看好波音股票。该公司分析师重申了对波音股的“增持”评级，并给于波音274美元的目标价。早些时候，加拿大皇家银行（RBC）也将波音股票列为2022年“改善自由现金流”的首选股票。

Tipranks的16名股票分析师当中，有13名给予该股“买入”的评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为269.07美元。该股52周低点是185.26美元，52周高点则是278.57美元，该股于隔夜闭市报204.20美元，跌1.24美元。

从波音股目前的价格走势来看，似乎还有30％的增至潜能。明天该公司管理层发表业绩时，相信会让该股走势更为明朗。