IMF下调2022年全球经济增长预期至4.4%

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）预计2022年全球经济将增长4.4%，较去年10月份预测值下调0.5个百分点。

新华社报道，IMF周二（1月25日）发布《世界经济展望报告》更新内容。IMF认为，2022年全球经济状况与此前预期相比更加脆弱，原因包括奥密克戎变种毒株广泛传播导致全球各经济体重新出台限制人员流动措施，能源价格不断上涨和供应链中断引发通货膨胀水平超出预期且波及范围更广等。

IMF预计，如果拖累经济增长的因素在2022年下半年逐渐消失，2023年全球经济有望增长3.8%，较此前预测值上调0.2个百分点。

具体来看，发达经济体经济今年预计将增长3.9%，较此前预测值下调0.6个百分点；明年将增长2.6%，较此前预测值上调0.4个百分点。新兴市场和发展中经济体经济今年预计将增长4.8%，较此前预测值下调0.3个百分点；明年将增长4.7%，较此前预测值上调0.1个百分点。

主要经济体中，美国经济今明两年预计将分别增长4%和2.6%；欧元区经济将分别增长3.9%和2.5%；中国经济将分别增长4.8%和5.2%。

IMF认为，全球经济增长面临下行风险。发达经济体加息将导致新兴市场和发展中经济体在资本流动、货币和财政状况及债务等方面出现风险。此外，地缘政治紧张局势升级将导致其他全球性风险，而气候变化加剧意味着严重自然灾害发生几率较高。

IMF指出，在疫情继续肆虐情况下，冠病疫苗等抗疫物品仍然至关重要，各经济体需加强生产、改善国内供应并增强国际分配公平性。同时，各经济体财政政策应优先考虑公共卫生和社会保障支出。

IMF第一副总裁戈皮纳特当天发表博客文章说，各经济体政策制定者需要严密监控各类经济数据，为紧急情况做好准备，及时沟通并执行应对政策。同时，各经济体应进行有效国际合作，确保全球在今年摆脱疫情困扰。