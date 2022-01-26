民调敲响警钟 民主党和拜登的支持率均低迷

（早报讯）盖洛普民调结果显示，现在有47%的美国人认同共和党，42%认同民主党。《纽约时报》周二（1月25日）的一篇评论称，盖洛普的数据可能预示着一场政治地震的到来。

共和党人很少在政党认同方面居于领先地位，即使他们在其他方面都成绩骄人。盖洛普在1991年开始进行政党认同方面的统计时，民主党平均领先共和党四个百分点。

1991年适逢伊拉克战争爆发，那一年共和党领先了民主党。但1991年之后，即使共和党在中期选举中取得胜利，例如2001年发生九一一恐袭和奥巴马任内八年推动了不受欢迎的医改法案，共和党在政党认同方面都是落后于民主党或只能做到持平。

在2016年至2020年，民主党的领先优势扩大至五、六个百分点。

去年拜登击败特朗普成为总统时，民主党和共和党比数为49比40。原本领先九个百分点的民主党，在不到一年里竟落后五个百分点，这是盖洛普录得的最大政党命运反转数据。

另外，数据分析网站FiveThirtyEight对拜登本身的支持率进行的分析显示拜登的支持率同样下滑。

拜登初上任时的支持率为55%，超越了里根、克林顿、布什，但现在拜登的支持率已下跌到42%，其上任首年的支持率与二战后14位美国总统首年任期的支持率相比，拜登的得分是历来第二低，只稍胜于其前任特朗普。