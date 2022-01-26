今晚美市盘前安静 等待鲍威尔总结 重点谈大人小孩都熟悉的麦当劳

今天的美国股市重点：

●美国股市今晚（1月26日）盘前收回失地，走势偏高。截至8时截稿时，标准与普尔500指数期货上升70.00点或1.61％，报4426.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升314.20点或2.22％，报14463.30点。

●华尔街隔夜在震荡交易中收低，对利率敏感的科技股承压最重。标准与普尔500指数隔夜下跌53.68点，闭市报4356.45点。道琼斯指数也跌66.77点，闭市报34297.73点；纳斯达克100指数更跌2.48％，或360.46点，以14149.12点收市。

●联储局将于今晚（周三）结束为期两天的货币政策会议。华尔街市场人士都在等待着联储局今晚的总结声明，以及主席鲍威尔随后的问答环节，以获取央行提高利率对抗通胀的时间表的进一步线索。

盘前交易重点：

●今晚即将发布业绩的除了电动汽车巨头特斯拉（Tesla）之外，还有美国电信巨头电话电报公司（AT&T）、晶片大厂英特尔（Intel）和世界级飞机制造商波音（Boeing）。

●特斯拉今晚闭市后将发布去年第四季业绩报告。投资者热切希望听到首席执行官马斯克带来好消息。华尔街分析师的共识是，特斯拉第四季的每股盈利是2.33美元，营业额则是171亿美元。

●自从特斯拉一连几个季度打破了交货量以来，市场对该公司业绩的预测一直在调高。特斯拉在第四季度交出了超过30万8000辆电动汽车，比华尔街预测的共识，即27万辆高出许多。该股今晚盘前起38.95美元，截稿时报957.35美元。

●微软股价在隔夜尾盘跟着大盘猛挫，盘中甚至一度下跌6％。但是收市后微软发表去年第四季的业绩比预期来得好，微软也对本财政年度做出了乐观的预测，让该股盘后回弹。今晚盘前该股继续收回失地，起11.29美元，截稿时报299.78美元。

●美国运通（American Express）和IBM因发表强劲业绩而上涨。美国运通隔夜起14.18美元或8.92％，闭市报173.11美元；IBM则起7.28美元或5.65％，闭市报136.10美元。

●热门中概股在盘前交易普遍上涨。阿里巴巴、京东、拼多多、滴滴、RLX科技、哔哩哔哩升幅介于1％至4％。

●大人小孩都熟悉的麦当劳将在明天发布业绩。下文我们就预先谈谈麦当劳，看看在通胀的大环境下，汉堡包是否也会跟着起价。

●盘前活跃股按序：微软（Microsoft）、英伟达（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和Palantir Technologies。截稿时，股价全部都上升。

麦当劳目前所面临的挑战，是如何在人力短缺的情况下应付堂食客户、继续派送服务以及维持得来速的客户。（档案照片）

麦当劳（McDonald's）

（纽约股票交易所；股票代码：MCD）

全球知名餐饮品牌麦当劳在过去一年中，客流量和营业额双双激增。麦当劳继续从2020年初冠病疫情大暴发所遭受的巨大打击中反弹。

麦当劳的客户源源不绝。客源不是它所担心的。麦当劳目前所面临的挑战，是如何在人力短缺的情况下应付堂食客户、继续派送服务以及维持得来速的客户。麦当劳将如何应对这种顺风夹杂逆风的局面，将会是投资者和分析师所关注的焦点。

麦当劳于明天（1月27日）开市前发布去年第四季业绩之前，我们先来看看麦当劳的各个挑战。

麦当劳管理层在截至9月30日的第三季业绩报告中表示，同店销售额同比增长了12.7％。当疫情导致人们过去两年较少踏出家门的情况下，这种增长是突出的。麦当劳不仅销售额比2020年增加，也比2019年同期高出10.2％。

麦当劳总裁兼首席执行官肯普钦斯基（Chris Kempczinski）在之前发布第三季度的业绩时说：“麦当劳面临的更大问题是：工人难找。因此，餐厅人员不足，连带造成麦当劳的营业时间减短，送餐服务的速度也延长了。尽管麦当劳已经增加工资10％到15％，但问题仍然存在。”

随着美国工人工资攀升，麦当劳已经在去年提高各个项目的售价。而今年成本的问题依旧挥之不去，汉堡包起价的可能性很大。投资者都希望明天麦当劳管理层能够提供一些线索。

此时，华尔街分析师普遍预测，麦当劳第四季度的营业额将达到60亿4000万美元，每股盈利为2.34美元。如果该公司能够达到这些预测，就说明这两者分别取得同比13.6％和37.6％的增长。

根据去年发布的一系列业绩，麦当劳没有让股东失望过。第二季度和第三季度的营业额和盈利增长率，都成功超出分析师预测共识。因此，市场现在也对麦当劳的第四季度有所期待，希望它能继续拿出出色的业绩，即使在奥密克戎的阴影笼罩下，超越冠病疫情之前的表现。

从股价方面来看，麦当劳继续以强劲的回报来回馈它的投资者。自去年初以来，这个快餐王的股价已经上涨了24.6％，而且前景看起来也还会继续很强劲。在货币政策收紧的大环境下，市场也逐渐把投资焦点从增长型股转向价值股。

根据IG市场策略师陈碧菲的分析，从技术角度来看，麦当劳已从1月4日创下的271.15美元历史新高回落了7％。虽然如此，该价格仍处在100天移动平均线的上方，显示长期上涨趋势保持不变。

陈碧菲也说，短期而言，目前的主要支撑位是在253美元左右，如果跌破249美元，则可能是价格下跌的转折点。

在Tipranks的27名股票分析师当中，有22给于该股“买入”的评级，五名给于“持守”评级，一年期限平均目标价为284.29美元。

股票研究Robert W. Baird公司两天前刚刚把麦当劳的目标价，从原本的268美元调高到293美元。如果以这个目标价为标准，麦当劳股票似乎还有15％的增长潜能。

另外摩根士丹利（Morgan Stanley）本月也上调麦当劳的目标价至294美元；瑞士信贷（Credit Suisse）的目标价则是281美元；加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）目标价是280美元；摩根大通（JPMorgan Chase）的目标价则是260美元。

也许与季度的业绩表现一样重要的是，管理层对未来几个季度人手短缺等问题的看法，以及到底会采取怎样的措施。如果需要更高的工资来确保能有足够的员工，那麦当劳会调高菜单价格来抵消这些更高的成本吗？希望管理层能够在发布会上给于明确的方向。