美驻俄大使递书面回应 北约东扩问题拒不妥协

（早报讯）美国国务卿布林肯表示，美国已经就俄罗斯的安全要求作出书面回应。在俄罗斯10万军力集结乌克兰边境之际，这是各方外交努力的最新进展，是“一条严肃的外交道路”。

综合外电报道，美国驻俄罗斯大使沙利文周三（1月26日）晚上亲手向俄罗斯副外长格鲁什科递交了书面回应。布林肯表示，美国愿意对话，也倾向于通过外交渠道解决问题，但要看俄罗斯如何反应。

布林肯也明确表示，这份文件基本上坚持了美国和北约盟国最近几周的态度，即拒绝俄罗斯提出的北约调整部署、对乌克兰关闭大门的要求，但提出了军控谈判、提高军队调动和军事演习的透明度等建议。

他预计，将在“未来几天”与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈，并说美国的回应不会公开发布。

布林肯的讲话得到了北约秘书长斯托尔滕贝格的呼应。他说：“我们准备倾听俄罗斯关切的问题，并就如何维持和加强我们都签署的欧洲安全基本原则进行真正的对话……要尊重各国以及他们选择自己道路的权利，这个立场没有改变。”

斯托尔滕贝格也强调，北约正在为任何可能发生的情况做准备，并赞扬美国决定让国内8500名士兵高度戒备以便在必要时支援北约。

俄罗斯此前表示，将根据书面回应决定是否继续与美国及其盟国进行外交努力。莫斯科曾表示，美国公开提议就限制导弹和降低军事部署风险进行谈判，态度是积极的，但不足以解决俄罗斯的安全关切。