世贸：中国可对6.45亿美元美国商品征税

（早报讯）综合外电报道，世界贸易组织仲裁委员会周三（1月26日）表示，中国可对年出口额6.45亿美元（约8.71亿新元）的美国商品征税。这个数字远低于中国最初要求的24亿美元。

虽然与特朗普执政时期中国对价值1100亿美元美国商品加征的关税相比，6.45亿美元相形见绌，但在美国总统拜登寻求在中期选举前遏制通货膨胀的情况下，世贸组织此举将给北京带来施压拜登的新手段。

美国贸易代表戴琪的发言人霍奇表示，世贸组织的决定“令人深感失望”，拜登政府将继续致力于维护美国工人、企业、农民和生产者的利益。