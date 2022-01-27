特斯拉业绩刷新纪录 马斯克有望得额外期权

（早报讯）受全球瞩目的特斯拉（Tesla）去年第四季业绩超越华尔街的预测，季度净利猛增760％再次刷新纪录。不过创办人马斯克（Elon Musk）承认，供应链问题将在今年持续，并限制了电动汽车的生产容量，因此特斯拉今年将不会推出新车型。

现实的供应链问题就连特斯拉也无法赦免。对特斯拉而言，今年该公司还要开设多两家新工厂，晶片和其他零部件供不应求不言而喻。虽然如此，该公司还是有望在2023年推出Cyber​​truck。

在季度业绩方面，特斯拉调整后的每股盈利是2.52美元，比之前分析师的每股2.36美元共识来得高。集团营业额则是177亿2000万美元，也比华尔街的165亿7000万美元共识来得出色。

去年第四季营业额同比增长65％，原自汽车营业额有159亿7000万美元，增长71％。能源生产和存储营业额约6亿8800万美元，下降8％，比市场分析公司StreetAccount的8亿1510万美元的共识来得低。这也是该部门自去年第一季以来的最低收入。

特斯拉的季度净利是23亿2000万美元，增长760％，毛利率为27.4％，比上一季度的26.6％有进步。

全年业绩方面，盈利是从2020年的7亿2100万美元猛增至55亿美元，营业额增长71％至538亿美元。特斯拉表示，本季度末的现金流为28亿美元。而截至年底，不包括汽车和能源产品融资的总债务已经下降至14亿美元。

去年全年特斯拉交出了总数达93万6172辆电动汽车，与2020年首次报告的年度交货量49万9647辆车相比增长了87％。

特斯拉调整后的息税折旧摊销前盈利（EBITDA）是40亿9000万美元，超越华尔街38亿9000万美元的普遍预测。如果按照首席执行官马斯克2018年薪酬配套来看，他将有资格获得额外的期权支付。

特斯拉股票隔夜闭市报937.41美元，起19.01美元或2.07％。不过，业绩报告出炉后，虽然表现杰出，但是供应链的阴影拖累该股盘后退低7.41美元或0.79％，报930.00美元。