联储局加息幅度可能超过预期 亚洲股市周四震荡

（早报讯）美国联邦储备局的升息幅度可能超出预期，在亚洲股市引起大震荡。分析师预测，金融机构将从升息计划中受益。

公开市场委员会美国时间周三（1月26日）表示，会很快上调联邦基金利率目标区间。

联储局升息抑制高居不下的美国通货膨胀率，早在市场预料中，可是联储局主席鲍威尔表示，在不影响就业市场的情况下，利率仍有充足的上调空间。这让市场大感意外，并预测联储局可能加大升息幅度，最快可能在3月份加息。

消息公布后隔天，亚洲主要股市一片哀鸿。

香港恒生、上证指数、日经、韩国KOSPI指数分别滑落2.21％、1.78％、3.11％和3.5％。澳大利亚ASX 200和纽西兰NZX 50指数分别收跌1.77％和1.11％。新加坡海峡时报指数跌0.35％。

截至傍晚6时，美元指数上涨超过0.8％，黄金价格回吐了今年来的涨幅，在每安士1815美元水平徘徊。

DailyFX策略师杨燕接受《联合早报》访问时说：“亚太股指全面大跌，债券市场也遭到抛售，是受到联储局偏于鹰派声明的影响。鲍威尔指出不排除今年每次会议都升息的可能，幅度超出市场预期。这导致国债利率曲线上行，美元走高，打压股市行情。”

她预计市场还需要几天时间消化联储局的声明，短期来看防御情绪较重。

升息意味着银行的盈利展望更佳。FSMOne.com股票和挂牌基金研究部高级分析员陈怡瑾认为，我国经济增长将能带动银行贷款上升，而加息将推高银行的净利息收益率（net interest margin），两者都有利于银行盈利增长。

本地三大银行股是权重最大的海峡时报指数成份股，陈怡瑾预计，银行股若表现良好，有利于支撑大盘。

“在利率上升的环境里，金融机构如银行和保险公司普遍上会受益于更高的净利息收益率，因为净利息收入占了这些企业盈利的很大部分。浮动利率定期收入工具也同样会受益。”

市场普遍认为联储局采取鹰派立场，但兴业银行首席经济师兼市场研究主任赛利士（Sailesh Jha）博士则有不同看法。

据他分析，联储局似乎不急着在今年收紧货币政策，这有利于高风险投资工具的价格在今年持续回涨。

他建议投资者趁低吸购美股或考虑印度股市，同时可购买美国和亚细安以当地货币为单位的政府债券，以及卖空美元兑亚细安货币。

仍无缓解迹象的全球冠病疫情对股市是一大风险。陈怡瑾提醒投资者关注疫情发展，因为全球经济还在复苏中，若联储局为了抑制通胀而过度收紧货币政策，经济增速可能受阻，影响全球股市。