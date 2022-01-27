今晚美市盘前几乎原地踏步 重点谈美国制药老字号强生

今天重点：

（早报讯）●因为趁低吸购者回归，美国各股指期货抹去大幅下跌走势，于今晚开始回稳。投资者权衡联储局鹰派的影响与经济复苏的力度之后，似乎觉得情况应该可以逐渐稳定。

●美国股市今晚（1月27日）盘前波动不大，略微偏高。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微升3.00点或0.07％，报4352.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货上升39.90点或0.28％，报14212.70点。

●在联邦公开市场委员会（Federal Open Markets Committee）将利率维持在接近零水平后，股市指数隔夜一度出现短暂的飙升。但随着联储局之后发表声明，警告它将很快开始提高联邦基金利率，以对抗供应链相关的通胀之后，股市的上升力度瞬间蒸发。

●在新闻发布会上，联储局主席杰罗姆鲍威尔表示，通胀形势比联储局12月会议时“略差”，并暗示自2018年以来的首次加息将“很快”发生。

●在鲍威尔问答结束后，市场在收盘几分钟内震荡。标准与普尔500指数隔夜在最后15分钟把原先的百多点升幅还回反跌6.52点，闭市报4349.93点。道琼斯指数也跌129.64点，闭市报34168.09点；纳斯达克100指数也在最后猛挫，所幸还剩0.17％或23.64点升幅，以14172.76点收市。

盘前交易重点：

●今晚即将发布业绩的有美国科技巨头苹果（Apple）、信用卡威士（Visa）、电信商康卡斯特（Comcast）、大人小孩都熟悉的麦当劳（McDonald’s）和信用卡万事达卡（Mastercard）。

●科技巨头苹果将在今晚股市收市后发布季度业绩。华尔街分析师普遍预测苹果即将发表的季度营业额会是1182亿8000万美元，每股盈利为1.88美元。今晚盘前该股继续上升1.59美元，截稿时报161.28美元。

●麦当劳将在开盘前发表季度业绩。华尔街分析师预计共识：每股盈利2.34美元，营业额则可达60亿3000万美元。今晚盘前该股退低5.55美元，截稿时报244.30美元。

●受全球瞩目的特斯拉（Tesla）去年第四季业绩超越华尔街的预测，季度净利猛增760％再次刷新纪录。但是供应链的阴影拖累该股盘后退低7.41美元或0.79％，报930.00美元。该股今晚盘前继续下跌7.98美元，截稿时报929.43美元。

●中国市场监管机构今天（周四）表示，有条件批准超微（Advanced Micro Devices）以350亿美元收购同行Xilinx。这项始于2020年10月的收购行动一直受到北京的监管似乎囊足不前。今天的消息让投资者感到振奋，支持Xilinx股价在盘前上涨10.12美元，截稿时报185.50美元。超微的股价却在盘前退低0.96美元，报109.75美元。

●美国制药老字号强生（Johnson & Johnson）刚刚在本周二发布业绩。下文我们就谈谈该制药商的业绩，看看它的冠病疫苗是否为集团带来新的推动力。

●盘前活跃股按序：超微（Advanced Micro Devices）、Xilinx Inc、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）和苹果（Apple）。截稿时，这些活跃股股价起落参半。

根据管理层的汇报，强生今年业绩还会继续朝着正确的方向前进，预计今年的营业额会再继续增长5.5％至7％之间。（路透社）

强生（Johnson & Johnson）

（纽约股票交易所；股票代码：JNJ）

美国制药商强生预计今年冠病疫苗的销售额将达到至少30亿美元。这个强劲的讯息，让强生似乎好坏参半的第四季业绩仍旧让投资者感到乐观与兴奋。

强生刚刚在本周二开市前，发布的第四季和全年盈利比华尔街普遍预测的稍微高，再加上该公司对今年的展望比市场共识来得更为乐观，支持该股隔夜在周二开市后稳步攀高2.9％。

强生宣布第四季的营业额是248亿美元，同比增长10.4％，不过稍微比华尔街普遍预测的253亿美元低。该公司的全年每股盈利1.77美元；第四季的每股盈利为2.13美元，同比增长14.5％，比分析师平均预测的2.12美元略微好一点。

真正让投资者感到兴奋的，其实不是这些业绩数字，而是管理层在发布业绩时给予的展望和前景令投资者感到非常鼓舞。强生预测该集团今年的营业额会介于989亿美元至1004亿美元之间；全年调整后每股盈利则会介于10.40美元至10.60美元之间。这个营业额和盈利均高过市场普遍预测。

尤其是医疗器械业务更是在去年开始出现转机，销售额回升至272亿美元，比2019年疫情暴发之前的水平还高。

强生的业绩报告也显示，集团的第四季冠病疫苗销售额为16亿美元，全年为24亿美元。第四季度的疫苗销售额略高过FactSet分析师一致估计的15亿美元。强生预计今年的疫苗销售额会在30亿美元至35亿美元之间。

虽然如此，强生业务的更大部分增长其实是来自冠病疫苗以外的产品。如果不包括疫苗销售额在内，该公司预计今年的营业额将取得5％至6％的增长，可见疫苗虽然是强生业务的强心针，但是强生对疫苗销售的依赖并不大，其业务还算是相当均衡。

根据一般的情况，凡是能够超出分析师预期的股票往往都会走高。就像强生股票一样，该股在隔夜继续上升0.75美元，闭市报168.38美元。更重要的是，根据管理层的汇报，强生今年业绩还会继续朝着正确的方向前进，预计今年的营业额会再继续增长5.5％至7％之间。这种增长率对像强生这样大规模的公司来说是很不错的。

在Tipranks的九名股票分析师当中，有七人给该股“买入”的评级，两人给“持守”评级，一年期限平均目标价为188.13美元。