日美韩拟2月中旬举行外长会谈

（早报讯）多名外交消息人士周四（1月27日）透露，日美韩拟最快2月中旬在美国夏威夷举行外长会谈，已就此展开协调。如能实现将是岸田政府上台后的首次。

据共同社报道，日本外交部长林芳正、美国国务卿布林肯、韩国外交部长郑义溶将出席会谈。上一次三国外长会面是去年9月在纽约，此次将是林芳正的首次参与。

关于朝鲜本月多次发射导弹一事，三国将一致认为此举对国际社会的和平与安全构成威胁，并探讨如何进行遏制。鉴于朝鲜暗示将重启2018年冻结的核试验和洲际弹道导弹（ICBM）发射，三国外长可能会商讨应对方针。

林芳正与布林肯还拟出席预定2月中旬在澳大利亚举行的美日澳印四方安全对话（QUAD）外长会议，正在就此协调。

美国曾摸索与朝鲜重启对话，但遭遇困难。鉴于朝鲜接连发射导弹，美国将相关人士等追加列入单边制裁对象，并考虑促使联合国安理会出台追加制裁等。

据外交消息人士称，在外长会谈之前，还考虑由日美韩负责朝鲜事务的高官举行三方磋商，分别是日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕、美国朝鲜政策特别代表金成、韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长鲁圭悳。

三国力争外长会谈及高官磋商均线下举行，将视紧张的乌克兰局势和奥密克戎变种毒株疫情等再作出最终判断。