美国2021年经济增长5.7% 1984年以来最高值

（早报讯）美国2021年第四季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长6.9%；2021年经济增长5.7%，为1984年以来最高值。

新华社报道，美国商务部周四（1月27日）公布首次预估数据。具体来看，2021年第四季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长3.3%，提振经济增长2.25个百分点；反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长2%，较前一季度增速有所加快；私人库存投资增加，对当季经济贡献值为4.9个百分点。

同时，随着美国联邦政府向企业提供的可减免贷款、向州和地方政府提供的补助金以及向美国家庭提供的社会福利等援助减少，联邦政府支出下降4%，为连续三个季度下滑；净出口在连续五个季度下滑后，当季实现零增长。

分析人士认为，消费者在美国假日购物季提前购物以避免运输延误，刺激了去年第四季度个人消费支出大幅增长。同时，受制于冠病疫情和需求激增导致的物流中断和阻塞，本应在假日购物季前抵达的大量商品延迟交货，零售和批发商库存在接近去年底时出现激增，提振去年第四季度经济超预期扩张。由于奥密克戎变种毒株在去年底大范围蔓延，抑制了消费需求并进一步扰乱供应链，美国经济增速在接近去年底时可能有所减弱，今年初或很难持续高速增长。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。2021年第四季度经济数据第二次修正值将于今年2月24日公布。