美国以国家安全为由 吊销中国联通在美经营权

（早报讯）美国政府以国家安全为由将中国联通美洲公司列入违规名单，终止其在美国的经营授权。

美国之音报道，美国联邦通信委员会（FCC）周四（1月27日）发布命令，吊销中国联通美洲营运有限公司（China Unicom (Americas) Operations Limited）在美国提供州际和国际通信服务的授权，要求该公司在命令发布的60天内停止在美的任何国内和国际服务。

FCC称其行动保护了美国通信基础设施免遭潜在的安全威胁。

FCC表示，中国联通美洲营运公司隶属中国国有企业，受中国政府的利用、影响与控制，非常可能在没有足够独立司法监督的情况下被迫执行中国政府的要求。

FCC说，20年前FCC授权中国联通美洲公司在美国提供通信服务以来，有关中国的国家安全环境发生了变化。FCC发现中国联通美洲公司被中国政府拥有与控制让中国联通美洲公司、母公司和中国政府有机会进入、存储、破坏或误导美国通信，让他们能够从事间谍和针对美国的其它有害活动，因此极大增加了国家安全和执法风险。

FCC并指出，中国联通美洲公司的行为以及向FCC和美国国会的陈述缺乏坦诚、可信度和可靠性，侵蚀了FCC和其他美国政府机构要求通信运营商的基本信任水平。

美国FCC为此将发布消费者指导，将委员会的决定通知中国联通美洲公司的移动服务客户，让他们了解其他选项。