芬兰和希腊放宽防疫措施 餐厅酒吧率先松绑

（早报讯）芬兰卫生部长萨基宁周四（1月27日）在推特上说，虽然医院仍承受压力，但重症患者出现下降，加护病房的情况也有所好转，因此决定提前解除一些防疫管制措施。希腊同日也决定松绑，允许酒吧、餐厅播放音乐等。

法新社报道，依照芬兰政府发布的声明，从2月1日起，针对低风险活动和商店业者的限制措施将会放宽。

餐厅的营业时间将延长三小时，至晚上9时；但酒吧仍得在傍晚6时停止营业，下午5时起就不能提供酒类。

在欧盟国家中，拥有550万人口的芬兰在冠病发病率方面一直维持在低位。不过，最近几周因奥密克戎变种毒株出现，导致其确诊病例上升。

1月18日，芬兰政府延长了于去年12月推出的一系列防疫措施，包括缩短餐厅和酒吧的营业时间和限制公众聚会等。当时芬兰总理马林原预计防疫措施必须延续至2月中旬。

希腊卫生部长普列弗里斯也在周四宣布放宽管制措施，允许餐厅和酒吧播放音乐和延长营业时间。

他指希腊的染疫人数呈下降趋势，尽管医院仍面对压力，但与德尔塔变种毒株疫情相比，因奥密克戎引发的住院病例和重症病例较少，住院时间也较短。因此政府决定放宽防疫措施。

不过，体育赛事的人数限制仍将保留，到超市或搭公车必须强制戴双重口罩。

希腊的疫情在1月初达到峰值，单日确诊病例一度达到5万起左右。周四通报新增病例1万9712起，疫情明显趋缓。