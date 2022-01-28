苹果业绩创纪录 iPhone功劳最大

（早报讯）科技巨头苹果（Apple）隔夜闭市后发布业绩，销售额超过了华尔街之前的共识。除了iPad以外，苹果业务全面超标。

苹果周四（1月27日）公布截至去年12月25日的销售额创纪录，显示市场对iPhone需求热忱丝毫未减，而且增幅还超越了华尔街普遍预测。

苹果的季度营业额是1239亿美元，同比增长11％，比分析师平均预测的1187亿美元来得高。季度盈利是346亿美元，即每股盈利2.10美元，也比分析师平均预测的310亿美元和每股盈利1.89美元来得出色。

冠病疫情全球暴发加速了数码工具的使用，也让苹果的每个产品，包括手机、电脑配件和平板电脑等都取得了辉煌的销售成绩。

其iPhone 13就是在没有什么竞争对手的情况下，在该季度开始的前几天发货的。在iPhone 13的带动下，苹果手机就为苹果带进了716亿美元的全球手机销售额，同比增长9％。

根据研究公司Counterpoint Research周三的报道，苹果在中国的智能手机市场占有率也在该季度达到创纪录的23％，在六年来首次成为中国最畅销的手机供应商。

苹果官方网页发布的业绩报告显示，苹果的服务业务，包括Apple TV+、Apple Music和Apple Fitness等付费应用业务也出现了大幅增长。这方面的服务收入增长24％至195亿美元，超过分析师预测的186亿美元。

不过，iPad的销售额却出现下降14％至72亿5000万美元的现象。原本市场分析师估计这项目的销售额可达82亿美元。Mac的销售额则增长25％至109亿美元。配件的销售额则增长13％至147亿美元。

在有力业绩支持下，苹果股价在盘后交易中上涨超过5.03％至167.23美元。