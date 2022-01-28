拜登承诺2月底前提名非裔女性出任最高法院大法官

（早报讯）美国总统拜登承诺将在2月底前提名一名非洲裔女性出任美国联邦最高法院大法官，接替将退休的自由派大法官斯蒂芬·布雷耶。

中通社报道，现年83岁的大法官布雷耶，周四（1月27日）正式向拜登提交了在最高法院今夏休会期退休的计划。布雷耶从1994年开始担任联邦最高法院大法官，也是目前9名最高法院大法官中龄最大的一位。

在白宫当天午间举行的仪式上，拜登对布雷耶杰出的职业生涯表示赞赏，并承诺将会在今年2月底前提名一位非裔女性大法官填补最高法院的空缺。

拜登指出，选择最高法院大法官提名人选是美国总统最重要的宪法责任之一。这一流程将会非常严格，而他将会选择一位有资格继承大法官布雷耶优秀传承的候选人。

拜登强调说：“我一直在为选择提名人选而进行研究，目前还没有作出任何决定。我要提名的人选将拥有一些非凡的资质、品格、经验，这位人选将成为美国最高法院第一位非洲裔女性大法官。这是我在竞选总统时所作出的承诺，我将会恪守这一承诺。”

而针对何时公布提名人选的疑问，拜登则表示将会在今年2月底前作出最终决定。

美国联邦最高法院有9名大法官，人选由总统提名，须得到参议院表决确认，上任后可终身任职。目前，该法院由6名保守派大法官和3名自由派大法官组成。

拜登在竞选美国总统期间曾承诺，如有机会将提名非洲裔女性出任联邦最高法院大法官。