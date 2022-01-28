今晚美市盘前波动不大 重点谈在线奢侈品零售商Farfetch

今天重点：

（早报讯）●美国股市今晚（1月28日）盘前退低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌16.30点或0.38％，报4310.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也退低5.50点或0.04％，报13997.60点。

●投资者在积极的经济消息与企业收益好坏参半、地缘政治动荡和更鹰派联储局态度之间权衡，让美国华尔街股市隔夜（周四）在反弹、抛售又复苏之间来回拉扯。

●隔夜美国三大股指均收低，波动加剧。标准与普尔500指数下跌23.43点，闭市报4326.50点。道琼斯指数也微跌7.31点，闭市报34160.78点；纳斯达克100指数也下挫1.40％或189.30点，以13352.80点收市。

●小型股的表现更差，罗素2000指数现在已经比11月8日的纪录高点低20％。因此市场分析师都认为该指数已经正式进入熊市区域。

●美国商务部昨晚公布的经济数据显示，根据第四季度国内生产总值（GDP）预计，美国去年经济以近40年来最快速度增长。

盘前交易重点：

●今晚即将发布业绩的有美国石油公司雪佛龙（Chevron）和美国最大机械制造商卡特彼勒公司（Caterpillar Inc）。它们将为忙碌的“巨头业绩密集周”写下句点。

●科技巨头苹果（Apple）隔夜收市后发布季度业绩。在iPhone手机的带动下，苹果销售额超越了华尔街之前的共识，支持该股今晚盘前继续上升6.32美元，截稿时报165.54美元。

●晶片大厂英特尔（Intel）受到供应链的打击，第一季度盈利令人失望，导致其股价隔夜暴跌7.0％。今晚盘前该股也再下跌0.27美元，截稿时报47.78美元。

●亿万富翁投资者阿克曼(William Ackman)买进网飞（Netflix）总值达10亿美元的股票的消息传出后，网飞股价隔夜上涨7.5％。但是在今晚盘前该股则退低2.28美元，截稿时报384.42美元。

●之前一直在抛售特斯拉股票的美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood），隔夜态度Ｕ转，总共买进3万3482股特斯拉股票。若以该股收市价计算，这项交易价值估计2775万美元。

●以色列卫生部周五表示已和诺瓦瓦克斯（Novavax）签署协议，购买另外500万剂冠病疫苗。这个消息支持该股今晚盘前起1.58美元，截稿时报74.50美元。

●在线奢侈品时尚零售商Farfetch今天表示，它将收购总部位于美国的美容品零售商Violet Grey，以进一步扩大旗下的化妆品业务，而且也同时吸引年轻消费者。该股今晚盘前退低0.19美元，截稿时报18.93美元。下文我们就谈谈Farfetch这个零售平台。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）和Carnival Corp。截稿时，这些活跃股股价起落参半。

今年随着经济活动逐渐正常化，Farfetch股也下跌到隔夜闭市的19.12美元，几乎以52周低点收市。（路透社）

Farfetch

（纽约股票交易所，股票代码：FTCH）

总部设于葡萄牙的在线奢侈品时尚零售商Farfetch是个电子商务平台，业务覆盖面横跨190多个国家，平台每日平均有1400多个奢侈品牌供消费者选购，从男女时装到鞋子、配饰到珠宝应有尽有。

Farfetch拥有高质量的网站流量，这是在线零售商的一个关键指标。根据Farfetch之前发表的数据，该公司每月有超过1300万的独立访客，并且拥有超过300万名的活跃客户。

去年当冠病疫情让许多人都呆在家里时，Farfetch的在线零售活动活跃，甚至让这家公司的股票在去年2月间飙升到73.87美元。然而，今年随着经济活动逐渐正常化，该股也下跌到隔夜闭市的19.12美元，几乎以52周低点收市。

Farfetch在去年11月发表的第三季度业绩喜忧参半，一些关键业绩指标虽然有进步，但都低过华尔街分析师的共识。只有每股0.14美元亏损比市场预测的0.24美元亏损来得好，与同比和环比的0.17美元亏损也都有进步。

其实当时最令投资者担心的是负数的现金流。在去年首九个月里，Farfetch的运营现金流为负4亿零900万美元，比去年同期的负8400万美元要来得糟糕。因此当时季度业绩发布后，股价即刻下跌22％。而在过去12个月里，该股总共下跌了65.73％。

不过在过去两、三个月里，Farfetch开始积极与全球各个顶级奢侈品牌合作，说服奢侈品零售商改变观念接受在线零售。此外，Farfetch也在去年12月收购了二手奢侈品零售商LUXCLUSIF，让它能够很快的将卡地亚、香奈儿、克里斯汀迪奥、爱马仕和路易威登等品牌的二手奢侈品直接带进Farfetch，即刻扩大了它的奢侈品牌涵盖面。

今天Farfetch也宣布收购美国美容品零售商Violet Grey，正式进军化妆品业务，同时吸引年轻消费者。根据该公司的新闻稿，它计划在今年较迟时候在其在线平台推出美容产品。

在Tipranks的12名股票分析师当中，有九位给予“买入”的评级，三位给予“持守”评级，一年期限平均目标价为47.63美元。也许在连续下跌了一年后，目前管理层积极的态度，能够让处于52周低点的Farfetch真的有超过一倍以上的增长潜能也说不定。