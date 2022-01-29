纳吉把国债破万亿归咎希盟 潘俭伟斥“最荒谬谎言”

（早报讯）马来西亚前首相纳吉声称国债已在今年1月正式破万亿令吉，罪魁祸首是前希盟和国盟政府引起争议，在野民主行动党雪州白沙罗区国会议员潘俭伟今天（1月29日）痛斥纳吉撒“最荒谬的谎言”，试图把国债破万亿令吉的问题推卸于希盟。

潘俭伟发文告说：“在这里，纳吉要不是马来西亚最糟糕的财政部长，连算数都不会，不然他就是以为马来西亚选民都是笨蛋，会相信他厚颜无耻的谎言以及扭曲事实的做法。”

“马来西亚1万亿令吉国债已经解释又解释了。希盟从纳吉手中接过政权之后，就已经立即‘发现’和列表。没有任何的笨蛋会相信，任何人能够在数周内就把债务提高3000亿令吉。

“事实上，1兆令吉的债务全然是纳吉国阵政府所造成。但是他却隐瞒公众，假装政府当时的债务只有6870亿令吉（那也算够多的了）。”

潘俭伟说，希盟政府仅仅把原本隐藏在各种名目下的债务揭露出来，而马来西亚顶尖的审计师普华永道（Pricewaterhouse Coopers）也确认过这些债务属实。

“希盟政府执政后所做的仅仅是揭露纳吉的谎言，告诉所有马来西亚人真相。若纳吉、巫统、国阵完全回到权力中心，毋庸置疑，他们会继续欺骗人民。那将是盗贼领袖的回归。

“他们将盗取国库，然后不断用虚假数字来掩饰他们的贪腐行为——正如纳吉今日所做的事。”

潘俭伟举例，纳吉曾偷偷以政府名义，写信担保一马公司的借贷，如今马来西亚人却必须背负这笔债务。

他补充，单单一马公司相关的债务，就占了400亿令吉。

潘俭伟也指称，纳吉政府也透过政府全资拥有的官联公司借贷，推动大型计划，这些债务虽然是政府间接贷款，却没有反映在当时政府所声称的6870亿令吉国债中。“最好的例子就是耗资超过800亿令吉的地铁工程，这个项目并没有纳入国会通过的年度预算。”

“这些工程无法偿还他们的债务和利息，最终必须由人民承担。”

潘俭伟进一步说，纳吉还透过公私合伙项目（Public Private Partnership，简称PPP）的融资项目，展开耗资数百亿令吉的项目，而这些隐藏债务也没有列入官方债务里。

纳吉周五早上在面簿发文称，政府国债在周四正式突破1兆令吉，较2017年时增加了46%或3160亿令吉，他因而恭贺希盟政府、前财长林冠英、前首相马哈迪，以及前朝国盟政府的首相慕尤丁。

纳吉也自夸，在他担任首相时，国家经济迅速发展，国债也连续8年减少，直至第14届大选国阵倒台后才急剧飙升。

林冠英担任财长时曾在2019年公布，政府的直接债务从2017年的占国内生产总值（GDP）50.1%增加至2018年的占GDP51.2%，但他称，这是由于希盟政府拒绝操弄“表外融资”（off-balance sheet financing）。