雪州苏丹吁严惩售卖假疫苗证书医生

（早报讯）马来西亚雪兰莪州苏丹沙拉夫丁对私人诊所被揭发售卖及发出假电子疫苗证书给民众的不道德行为并玷污专业医务人员的职业道德深表关切，他谕令一旦证实有罪，必须施予最严厉惩戒。

星洲网报道，雪州苏丹今日（1月29日）通过“雪州王室办公室”（Selangor Royal Office）面簿贴文说，令他更为痛心的是，涉案医生还是马来人及回教徒，但为了快速致富却作出无耻行为。

根据早前马国媒体报道，雪州鹅唛一家获得卫生部授权的私人诊所，为牟取不义之财，竟以每份3000令吉（约970新元）的价格向5601名反疫苗人士签发电子疫苗接种证书，诊所更被揭发将疫苗液体全部倒掉，留下空瓶呈报给卫生部，以企图掩盖罪行。

雪州苏丹对该私人诊所的作案手法感到震惊。无论如何，雪州警方已对涉案私人诊所展开行动并逮捕诊所医生和6名诊所助理助查。

雪州苏丹呼吁雪州当局积极展开调查、逮捕、严厉打击这些滥用医生权力的人士。如果证实有罪，必须让涉案者受到最严厉惩戒。

“此事故的发生叫人非常失望，因这可能会影响政府和卫生部防控冠病疫情在马来西亚传播所作出的努力。如果此类不道德的行为继续猖獗，加上反疫苗人士依旧顽固的话，那么困扰世界两年，并夺走数百万条生命的冠病疫情，要待何时才能结束呢？”

他指出，马国人民将无法再面对另一场类似传染病疫情所导致的卫生危机，因为冠病已经让马国经济陷入瘫痪及影响日常生活。他希望不会再有人为了一己私利，在公共卫生罔顾对社会造成的不良影响。