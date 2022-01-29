马国工商业用电征附加费 物价料同步上涨

（早报讯）马来西亚工商界认为，政府允许国家能源公司（TNB）征收每千瓦时（kWh）马币3.7仙的附加费，将加剧厂商与商家的营运成本，并普遍导致物价上涨，进一步推高通膨水平。

马来西亚水务与能源研究协会（AWER）估计附加费将间接提高工商界的电费成本约9%。

针对政府于2022年2月1日至6月30日期间，对非家庭用户如商业和工业等征收每千瓦时3.7仙附加费措施，马来西亚中华总商会（中总）总会长卢成全说，中总认为这将使商家面对更高的营运成本，预料物价将同步上调。

《星洲日报》报道，卢成全周六（1月29日）受询时说，这项宣布并不合时宜，因为在当前成本高企及经济前景不明朗的情况下，调涨电费对商家造成严重冲击，是有欠合理的做法。

中总认为，马来西亚工商界经历冠病疫情重创，一些州属的业者甚至不幸遭遇大水灾，在各行各业刚重启的阶段，需要的是支持和辅助，以更快速、更顺利回返正轨。

他说，在这个时候，任何增加各行业经商成本的措施都会雪上加霜；而电费调涨，也将加剧通货膨胀压力，减弱市场消费力，最终拖慢经济复苏的步伐。

他表示，中总认为政府以民为本，考虑人民生活成本，避免人民承受过重的生活负担，是正确的举措。

他也说，国家能源公司作为国家公用事业企业，应秉持社会责任，照顾全民利益。

马来西亚中小型企业公会总会长陈芳心说，政府允许工业和商业电费每千瓦时征收3.7仙的附加费，将加重中小型企业的经常开支费用，业者肯定会把成本转嫁到消费人身上。

他要求政府勿实施附加费的措施，因为工商界刚从疫情的打击中慢慢复苏，市况仍然不好。“如果政府执意征收附加费，最后将造成厂商调涨产品价格，加剧通货膨胀。”

陈芳心指出，贸消部禁止超市物品涨价，可是政府却允许TNB对工商界落实3.7仙的附加费，为何会出现这样的局面？

他指出，TNB年盈利达到10多亿令吉，不该再对工商界征收附加费，3.7仙是很惊人的附加幅度。譬如说，一家中小食品企业的每月电费7000多令吉，除了被征收6%销售税之外，TNB还征收一项1.6%的再生能源开发费（KWTBB）（相等于111多令吉），从2月1日起若再加上3.7仙的附加费，中小企业的负担简直是百上加斤。

马来西亚厂商联合会（FMM）会长苏添来认为，对商业和工业征收3.7仙附加费，如果导致厂商营运成本提高，则可能会透过调涨产品价格来调整营运成本。

他说，厂商也可能透过其他成本合理化策略，譬如冻结招聘、减少行政费来调整营运成本。

他说，FMM要求政府延后实施任何足以造成电费高涨的措施，直到全球供应链问题获得纾缓及大宗商品价格正常化为止。

苏添来说，厂商也面对各种挑战如人力短缺、运费上涨导致的出口限制等。

他指出，FMM对政府在未接洽厂商同业以前便做出决定感到失望，目前高传染力的变异毒株奥密克戎依然肆虐，各行业也面对偏高通胀率及能源价格上涨的困境。