豪赌72小时输掉390万英镑 马国富豪起诉英赌场

（早报讯）马来西亚一名挂牌上市公司董事年前在英国一家赌场连续豪赌了72小时，输掉390万英镑（约706万新元），遭赌场兴讼追债，但他最近反起诉赌场违反英国法律规定，“未强制要求他停下来休息”。

英国《每日邮报》星期五（1月28日）报道，在马来西亚和伦敦拥有房产的62岁马来西亚富豪林汉如（Lim Han Joeh），于2014年前往伦敦梅菲尔区（Mayfair）著名赌场阿斯皮纳尔（Damian Aspinall）俱乐部，这是一家专门招待贵宾级赌客的高级赌场。

据报道，身家高达4000万英镑的林汉如，业务包括房地产、钢铁和电脑芯片制造等方面。

资料显示，林汉如目前是吉隆坡股票交易所主板能源公司云升控股（YINSON）的非独立非执行董事。

报道指出，林汉如于2014年前往阿斯皮纳尔俱乐部，并兑现高达60万英镑的支票，但他很快输掉了这笔钱。该赌场将他的信用额度增加到190万英镑，还允许他追加200万英镑的信用额度，但他最终把390万英镑全输光。

根据英国高等法院的庭令，林汉如在“有限的休息时间”下连续豪赌72小时，4年后，阿斯皮纳尔赢得了对林汉如的诉讼，追讨他拖欠赌场的债务。

法官默里后来还裁定林汉如因违反4项庭令而犯下藐视法庭罪，并判罚款10英镑。法官表示，林汉如“在听证会上故意提供不诚实的口头证据”。

报道指，近日林汉如正试图扭转局面，在伦敦高等法院起诉该赌场在他神志不清的情况下，令他损失390万英镑。

他称，任何债务或贷款都应该是无效的，因为该赌场违反了英国2005年赌博法规定的义务，即“应保护弱势群体免受赌博的伤害或剥削”。

他在诉状补充说：“阿斯皮纳尔俱乐部没有强制要求索赔人停下来休息，而是将他的信用额度提高到190万英镑。阿斯皮纳尔俱乐部随后还允许索赔人获得另外200万英镑的信用额度，但他输掉了所有款项。索赔人当时连续亏损，明显陷入绝望和恐慌。”

“然而，阿斯皮纳尔俱乐部不但没有按规定让索赔人恢复冷静，反而利用索赔人的痛苦，尝试通过允许更多资金和更多时间赌博来弥补损失。”

阿斯皮纳尔发言人表示，他们正在“为此事辩护，并正在寻求取消当事人的索赔诉讼”。

该赌场补充说：“由于法院正在考虑此事，我们等待他们的决定，不会进一步发表评论。”