新西兰严控防疫 怀孕女记者被拒回国

（早报讯）新西兰从2020年3月起就因冠病疫情而封锁国界，该国一名怀孕女记者贝莉丝想要回国待产，却因不符合检疫规定而遭拒国门之外。结果，只有阿富汗的塔利班政府愿意发签证给她和男友。

综合外电报道，贝莉丝先后交出59份文件申请回国待产仍然遭拒，她周六（1月29日）受访时说：“当阿富汗政府愿意收容一名未婚的孕妇，就知道这状况有多糟了。”

贝莉丝去年8月为卡塔尔的半岛电视台报道美军撤离阿富汗的新闻，还常在报道中批评阿富汗的女权低落。去年9月，她从阿富汗回到卡塔尔后，发现自己怀孕了。由于她和男友还未结婚，而未婚性行为在卡塔尔属犯罪，因此她必须要离开。

贝莉丝一度跟男友回到比利时暂住，但因没有比利时居留权无法久住，她想回新西兰待产却卡在防疫规定。新西兰移民官员对此回应称，贝莉丝先前申请遭拒，是她未能安排在拿到许可证的14天之内搭机回国。贝莉丝则说，因为从阿富汗喀布尔飞出的航班有限，她无法在期限内搭机。

贝莉丝的遭遇曝光后，新西兰冠病防疫部长希金斯表示，防疫部已要求所属官员检讨，“事情似乎有待进一步说明”。防疫部官员也表示，欢迎贝莉丝再度提出申请。

新西兰星期天（30日）通报，新增103起冠病社区病例，在边境则录得37起病例。

另外，新西兰总理阿德恩因为在上个星期六（22日）从凯里凯里飞往奥克兰时，在航班上曾与确诊者有亲密接触，目前正在自我隔离。