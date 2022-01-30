万人聚集渥太华抗议 特鲁多搬到秘密地点

（早报讯）随着数千名抗议者周五（1月29日）进入首都渥太华抗议政府实施防疫措施跨境疫苗强制令，加拿大总理特鲁多和他的家人已于当天下午从家中转移到该市某个秘密地点。

加拿大广播公司报道，由数千名卡车司机和其他抗议者组成的队伍聚集在首都国会大厦附近，呼吁政府取消冠病限制措施。尽管组织者敦促抗议人群采取和平行为，但这场喧闹的抗议示威活动让警方对可能发生的暴力事件保持高度警惕。

据报道，聚集的一些抗议者表示，他们随时准备向政府施压，要求其取消疫情相关限制措施并恢复“正常”。该事件还吸引了一些更极端的呼吁使用暴力的声音。

加拿大公共安全部长门迪奇诺说，渥太华警方将得到其他警察部队和国家安全部队的支持，这些部队正为应对极端分子可能制造的任何威胁作准备。

消息人士称，加拿大总理特鲁多的家距离抗议活动中心仅约四公里，出于安全考虑，特鲁多和家人转移到了首都的一个秘密地点。此外，为安全起见，首都的其他官员也将得到警察和国家安全部队的保护。

据报道，卡车司机周五（1月28日）深夜就开始抵达国会山议会大厦附近，数百名抗议者第二天也涌入该地段，来自全国各地的一些司机和抗议者后来也加入其中。有些抗议者走过数千公里的路程，就是为了在渥太华市中心总理办公室外的大街上传达自己想要表达的信息。

警方预计，到当地时间29日结束时，将有多达1万人抗议。

报道称，抗议车队扰乱了整个地段的交通，堵塞通往市中心的主要干道。许多卡车聚集在议会大厦前的大街上，贴有谴责公共卫生措施和特鲁多的横幅标语。