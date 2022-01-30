泰国企业成立创新中心 研发多样化植物海鲜

（早报讯）用植物制造的人造海鲜你吃过吗？泰国海产品巨头泰国联合集团成立创新中心，召集100多名科学家和工程师，致力于开发各种形式的植物肉和植物海鲜。

彭博社报道，泰国联合集团公司替代蛋白质部总经理杰拉茨（Maarten Geraets）预计，替代海鲜行业10年后在全球范围内的年产值将达到13亿美元（17.6亿新元），比目前的3000万至5000万美元高数十倍。

杰拉茨说，植物海鲜比更成熟的替代植物肉类市场晚了大约八年。这为该公司提供了一个“巨大的机会”，因为它位于亚洲，而且已经是一个顶级海鲜加工厂。

根据倡导植物性食品的非盈利组织Good Food Institute（GFI），与价值数百亿美元的传统海鲜市场相比，美国植物性海鲜的销售额在2020年增长23%，达到1200万美元。

GFI指出，2020年植物海鲜食品虽然只占植物肉市场的1%，但未来预测植物鱼肉市场将大幅成长，原因是其滋味与口感变化空间，比植物牛和鸡更广。

目前全球有超过80家企业在生产植物海鲜，2020年相关的植物海鲜生产公司，共吸引超过8000万美元的投资，比上一年年高出三倍。

杰拉茨说：“我们的想法是，在深度技术——未来的技术上进行投资。对我们来说，细胞技术可能是非常合理的下一步。”

在风险基金的帮助下，泰国联合集团目前所支持的许多初创企业都对亚洲，特别是新加坡市场感兴趣。新加坡目前正在建立实验室，培植汉堡肉。泰国联合集团正在寻求利用新加坡在该地区的现有优势。

据报道，泰国联合集团在去年3月份开始了一条植物海鲜和肉类生产线。该公司旗下的OMG肉类产品包括鱼块、海鲜汉堡肉饼、蟹肉饺子和点心等。这些植物肉和海鲜的主要原料包括大豆和豌豆蛋白。

泰国联合集团目前正在寻找绿豆、小扁豆和鹰嘴豆等当地原料替代。