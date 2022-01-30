网飞联合首席执行官德黑斯廷斯买进自家股

（早报讯）根据网飞（Netflix）网站的发布的美国证券交易委员会（SEC）表格4（Form 4），该公司联合首席执行官德黑斯廷斯（Reed Hastings）在刚刚过去的周四和周五，即1月27日和28日，以每股376.43美元至393.55美元的价格，总共买进了5万1440股网飞股票。

根据表格4的资料，德黑斯廷斯是在这两个交易日里，逐步少量买进该股票的。这项局内人交易总值达2000万美元。

网飞（Netflix）在一个多星期前发表季度业绩时，因为对今年第一季度的新用户增长率预测还不到华尔街分析师共识的一半，突然让投资者信心大跌，导致该股股价也跟着直线下跌超过20％。之后的几个交易日里，该股也疲弱不堪。网飞股在过去一个月里共下跌了227.73美元或37.21％，于上周五夜闭市报384.36美元。

随后亿万富翁投资者阿克曼（William Ackman）于上周买进网飞总值达10亿美元的股票的消息传出后，网飞股价于周四上涨7.5％。过去五个交易日里，网飞收回部分失地，微起0.41美元。

SEC的表格4是一份必须在公司内部人员持股发生重大变化时，提交给美国证券交易委员会的文件。市场认识一般以局内人的买卖来评断该局内人对公司股价走势的乐观与否程度。