美专家建议中国考虑给年长者接种辉瑞疫苗

美国医学专家建议中国考虑给年长者接种更有效的疫苗，例如辉瑞的mRNA疫苗。

据美国之音报道，华盛顿大学健康指标与评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）主任克里斯托弗·默里（Christopher Murray）在接受美国之音采访时说，中国的“清零”政策此前取得了很大的成功，但现在出现了奥密克戎变种病毒，传播性要强得多，从长远来看，用零感染策略来抵御这种强传播性的病毒不太可能成功。

默里对中国防疫措施提出三点修改建议。首先，如果可以获得更加有效的疫苗，例如辉瑞，要重点考虑给老年人接种。默里说，他知道中国曾经在洽谈进口辉瑞mRNA疫苗，如果让高风险人群和70岁以上的人接种高效疫苗，可以在短时间内产生很大的效果。

其次，默里建议中国增加医疗力量，因为如果奥密克戎浪潮广泛来袭，会有很多人进医院，带来很大压力，增加医院人力可以应对病人的涌入。

他的第三点建议是鼓励中国和国际制药公司合作，加快抗病毒药物的生产。默里指出，现在有非常有效的抗病毒药物，比如Paxlovid，临床试验显示可以减少90%的住院率和死亡率。

他说：“目前辉瑞的Paxlovid产能很低，但是如果中国可以和相关机构谈判，获得这种药物，或者生产这种药物，也许中国可以加快生产这种药物，在需求上升时就会有更多的抗病毒药物。”

默里还判断，这波全球奥密克戎大感染将在今年3月初基本结束，他说：“经历过奥密克戎之后，世界上将有许许多多的人被感染，即50%到60% 的人，再加上之前疫苗接种和因感染冠病而产生抗体的人群，意味着我们正在进入一个新阶段。在这一阶段，免疫人群增加，以及未来出现的变种，都会成为挑战趋缓的原因。我认为这将意味着政府、紧急授权和紧急措施的时代即将真正结束。”