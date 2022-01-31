白礁岛主权判决司法文件 高庭批准马政府申请列为保密

（早报讯）马来西亚高庭周一批准马国首相与马国政府的申请，把撤回荷兰海牙国际法院对白礁岛主权判决司法检讨的内部文件，列为不能对外公开的保密文件。

据马新社报道，代表答辩方马国首相与马国政府的高级联邦律师阿末哈尼尔说，法官罗扎娜周一聆审批准他们于去年11月29日入禀的保密令申请，因而作出上述裁决。

阿末哈尼尔周一与另一名高级联邦律师三苏博哈山出席线上审讯后对记者说：“法庭择定于3月1日进行进一步案件管理。”

原诉人莫哈末哈达的律师莫哈吉受询时也证实此事。

根据申请书，答辩人要求，诉讼中所有在非正式申请程序和审讯展示的材料和文件，只能对案件相关人士、诉讼原诉人和答辩人双方律师、出庭证人以及法庭认为必要的人士公开。

他们也要求，获准接触有关机密文件者，须全天候保持文件机密性，包括除了法庭允许的人士以外不得向任何人士透露。此外，本案的纸本文件，承审法官若认为有必要，可谕令妥善加以保存。

他们也要求发出庭令，确保这些机密文件不被归类为公开文件，不能打开以供查阅或以任何形式复制，包括通过电子文件进行在线查阅，而不是要求此案的听证和审讯应闭门进行。

2018年，马来西亚时任首相马哈迪领导的希盟政府基于国家利益和成本影响考量，撤回白礁岛、中岩礁和杜比尔南部主权判决司法检讨的决定。

去年5月28日，46岁的莫哈末哈达代表其个人和逾3200万名马国人民，入禀法庭起诉上述两名答辩人，在未经过国会讨论下擅自决定撤回司法检讨申请。