国际奥委会主席巴赫：冬奥如期举办彰显中国实力

国际奥委会主席巴赫认为，北京冬奥会最终如期举办，将再次彰显中国的实力。

在1月22日抵京后，巴赫先后到张家口赛区、各大冬奥场馆等巡视。昨天在除夕下午4时，巴赫接受中国官方通讯社新华社专访时发表上述看法。

在采访开始前，巴赫手里拿着福字，通过新华社向中国人民拜年，祝大家虎年开心、成功。他说：“冬奥会和春节相逢是完美的组合，虎象征着勇气、力量和成功，这也是我在春节向中国人民送出的祝福。”

六年多前，巴赫在马来西亚首都吉隆坡宣布北京成为2022年冬奥会东道主。过去六年多里，即便遭遇冠病疫情，北京冬奥筹办工作做到了工作没间断、力度没减弱、标准没降低。

巴赫认为，北京冬奥会最终如期举办，尤其在当前奥密克戎毒株在世界蔓延的情况下，再次彰显了中国的决心、高效与活力。“我们看到了中国应对疫情的决心，以及中国在防疫方面取得的成功。”

巴赫说：“冬奥各项筹办工作均非常出色，这从冬奥村里运动员的高度赞扬就可见一斑。大家对场馆的称赞，不仅是从体育层面，还包括建筑设计；对可持续的称赞，不仅是因为北京的双奥场馆，还因为这次全部使用绿电。在疫情之下，闭环管理到目前为止也很成功，让中国人民和涉奥人员都感到非常安全，我们对于《防疫手册》的科学方法充满信心。”

近年来，巴赫在多个场合均说，中国带动三亿人参与冰雪运动的决心和力度令他赞叹。如今，这一目标已经提前实现，巴赫说：“对于中国人来说，这将极大促进人们的身体和心理健康。从世界范围来看，冬季运动的时代可以划分为北京冬奥会之前和之后，因为三亿人参与冰雪运动，将为全球冰雪运动开启新时代。”

从2008年北京夏季奥运会到2022年北京冬奥会，巴赫赞叹中国在这14年间实现了巨大发展。

这14年间，巴赫已经记不清来了中国多少次。他说，与2008年相比，中国不仅在体育方面取得了长足进步，在经济、社会等各方面都发生了巨大改变。“2008年奥运筹办过程中，你们可能有时候会感到紧张和不确定。但如今中国在世界科技、文化、商业、政治、体育等方面都拥有举足轻重的地位。”

去年，奥林匹克格言在“更快、更高、更强”之后，加入了“更团结”，巴赫说，很高兴看到北京冬奥会口号“一起向未来”与“更团结”相呼应。“在当今世界，尤其在疫情之下，只有更团结，才能一起解决问题。”